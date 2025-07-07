В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» пройдет с 14 по 17 июля ...

Ведущие ювелирные бренды Свердловской области будут представлены на выставке-форуме «Тонкие грани» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге пройдет третий всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Мероприятие ...

В Екатеринбурге 14 и 15 мая состоится третий всероссийский финансовый форум «Финмаркет»

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...

В рамках Недели моды в Екатеринбурге обсудят импортозамещение и продвижение производителей одежды в торговых сетях Урала

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...