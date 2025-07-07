В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани»

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В Екатеринбурге с 15 по 17 июля состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». Якорным мероприятием станет экспозиция изделий ювелирных брендов Свердловской области в креативном кластере «Домна»: выставочная часть состоится только 15 июля, в ней примут участие 18 компаний, сообщают организаторы форума.
«Ювелирная отрасль — одна из сильных профессиональных компетенций Свердловской области, имеющих глубокие корни. Нам важно продвигать и развивать эту сферу, являющуюся одним из драйверов креативной экономики региона. Это одна из задач выставки-форума „Тонкие грани“», — заявил заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.
Две экспертные секции, которые также пройдут 15 июля, позволят многогранно посмотреть на развитие отрасли. Секция «Ювелирное искусство как мост между культурой, бизнесом и территориальным развитием» соберет представителей крупнейших ювелирных компаний региона, аналитиков моды и других экспертов.
Так, аналитик ювелирной моды и ювелирный стилист Анастасия Фисенко расскажет о социальных и модных ювелирных трендах как культурологическом феномене времени. Роль ювелирных домов в возвращении России на модную карту мира разберет основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских. Штрихи к портрету современного лица России в ювелирном искусстве добавит основатель и дизайнер ювелирного дома MOISEIKIN Виктор Моисейкин.
На тему проблематики экспертизы культурных ценностей, особенно актуальную с расширением арт-рынка, выступит кандидат искусствоведения и доцент кафедры Истории искусств и музееведения УрФУ Татьяна Михайлова.
Еще одна секция — «Украшение как высказывание: провоцируй, чтобы остаться собой» —даст взгляд молодых брендов на ювелирные изделия как средство коммуникации и визуальный язык, с помощью которого человек выражает себя и свои ценности.
В числе спикеров секции — основатели бренда Votangi Виталий и Анна Игнатовы, основатели Yocreators Кирилл и Ли Евсюковы, а также основатель бренда MY FUTURE JEWELRY Константин Гарагуля. Модератором выступит издатель медиа Чойс, медиаменеджер Ксения Другова. Участники обсудят, что можно сказать через форму и материал украшения, почему личный манифест важнее массового тренда, и как региональному бренду вырасти в федеральную историю.
«Программа «Тонких граней» даст объемное представление о том, как в Свердловской области устроено ювелирное дело, как создают украшения и небольшие мастерские, и ювелирные дома с собственным банком драгоценных камней. Большую практическую значимость имеет торгово-закупочная сессия. К нам приедут байеры из многих городов России, а также Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Все они заинтересованы в работе с нашими ювелирами», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
16 и 17 июля запланирована серия пресс-туров на разные предприятия области. В программе — посещение производств, дизайнерских мастерских, лабораторий и бутиков, знакомство с современными технологиями, эксклюзивными коллекциями и философией брендов.
Так, 16 июля будут организованы пресс-туры в Ювелирный дом MOISEIKIN, на производства Ювелирного бренда РИНГО и бренда Natasha Libelle. А 17 июля гостей выставки-форума — представителей СМИ, блогеров, трендсеттеров, байеров и закупщиков — встретят Ювелирный дом CHAMOVSKIKH и MOONSWOON.
Ознакомиться с подробной программой событий и зарегистрироваться на мероприятия можно
на сайте выставки-форума. Участие бесплатное.
Организаторы — правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Событие проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на развитие креативных индустрий региона.