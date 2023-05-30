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В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге, в ночь на 28 июня, с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 24, 85, 63, 48, 42. Это связано с ремонтом улицы Светлореченская — на участке от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, маршрут № 24 «Компрессорный — Мичуринский (Сады)» будет перенаправлен по улицам: Осоковая — Ручейная — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога— Светлореченская — Репина—Викулова — Крауля — Репина — Малышева — Восточная — Сибирский тракт — Варшавская — Сибирский тракт — Эстонская — Латвийская — Прибалтийская — Белоярская — Латвийская.

Маршрут № 85 «Институт связи — Медный»: Крауля — Викулова — Начдива Васильева — Репина — Светлореченская Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Тенистая — Суходольская — Евгения Савкова — дорога в поселок Медный — Синячихинская.

Маршрут № 63 «ТЦ Мега - Лесное — ЖК «Солнечный» — ТЦ Мега»: ТЦ Мега — Объездная дорога — Светлореченская (до остановки «Контрольная») — Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Тенистая — Суходольская — Евгения Савкова — ЕКАД — а/д на кладбище Лесное — ЕКАД — Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — Любви — Лучистая — ЕКАД — Евгения Савкова — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога — Светлореченская (до остановки Контрольная) — Объездная — ТЦ Мега.

№ 48 «Горбольница № 7 — Широкая речка»: Удельная — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Объездная дорога —Светлореченская — Репина — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Вилонова.

Маршрут № 42 «ТЦ Мега — ЖК Светлый»: ТЦ Мега — Объездная дорога — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Хрустальногорская — Суходольская — Тенистая — Краснолесья — Рябинина - Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Амундсена — Щорса — 8 Марта — Титова — Новинская — Елизаветинское шоссе — Походная — Лыжников — Молодогвардейцев — Рощинская — Алтайская— Микрорайон Светлый.
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