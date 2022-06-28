В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 44, 56 и 65 в связи с запуском транспорта в микрорайон «Новокольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге с 16 сентября будет действовать новая схема движения автобусных маршрутов № 44, 56 и 65. Изменения связаны с началом транспортного обслуживания микрорайона «Новокольцовский», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, автобус № 44 от остановки «Метро Ботаническая» будет двигаться по улицам Шварца — Белинского — Саввы Белых — Луганская — Кольцовский тракт — ЕКАД — Кольцовский тракт — Экспо-бульвар — Универсиады — Новосинарский бульвар — Сибирский тракт — Эстонская — Латвийская — Прибалтийская — Белоярская — Прибалтийская — Латвийская. В обратный путь от остановки «Компрессорный» автобус будет проезжать по улицам Латвийская — Эстонская — Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Кольцовский тракт — Объездная — Белинского — Шварца.



Автобус № 56 при движении от остановки «7 ключей (Тагильский подход)» будет проезжать по улицам Уткинская — Белякова — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Таватуйская — Коуровская — проспект Седова — Надеждинская — Таватуйская — Бебеля — Пехотинцев — Летчиков — Армавирская — Завокзальная — проспект Космонавтов — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — Восточная — Сибирский тракт — Варшавская — Новосинарский бульвар — Экспо-бульвар — Универсиады — Новосинарский бульвар.



В обратную сторону от остановки «Новокольцовский микрорайон» автобус пойдет по улицам Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Варшавская — Сибирский тракт — Восточная — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — проспект Космонавтов — переулок Мельковский — Завокзальная — Армавирская — Летчиков — Пехотинцев — Бебеля — Таватуйская — Надеждинская — дублер Техническая — Коуровская — Таватуйская — Билимбаевская — Ангарская — Техническая — Белякова — Уткинская.



Маршрут № 65 при движении от остановки «Железнодорожный вокзал» пойдет по улицам Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Луначарского — Декабристов — Сибирский тракт — Варшавская — Новосинарский бульвар — Экспо-бульвар — Универсиады — Новосинарский бульвар — Варшавская — Сибирский тракт — Кольцовский тракт — Бахчиванджи.



При движении от остановки «Поселок Кольцово» маршрут будет пролегать по улицам Бахчиванджи — Кольцовский тракт — Сибирский тракт — Варшавская — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — Экспо-бульвар — Новосинарский бульвар — Варшавская — Сибирский тракт — Декабристов — Белинского — Малышева — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев.