Нумерация для окраин

Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга утвердили маршруты, на которые выйдут 30 новых автобусов, приобретенных за счет специального казначейского кредита и содействия проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).Уже в первой половине марта после присвоения номеров автобусы выйдут на работу по следующим маршрутам: № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи» и № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».Обновление транспортного парка Екатеринбурга проходит в рамках реализации нацпроекта БКД. Все мероприятия находятся на личном контроле главы города Алексея Орлова. Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.Так, в декабре 2023 года на улицах Екатеринбурга уже появилось 35 низкопольных автобусов большого класса. Машины вышли на городские маршруты, также включающие отдаленные территории.Кроме того, с 1 декабря прошлого года изменились номера 22 екатеринбургских маршрутов автобусов. Это стало завершающим этапом приведения транспорта уральской столицы к сквозной нумерации: теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40.Напомним, что переход к новой нумерации маршрутов общественного транспорта столицы Среднего Урала начался 1 июня 2022 года. Тогда была перенумерована часть автобусных маршрутов. Затем была изменена нумерация трамваев и троллейбусов.Также была изменена схема движения некоторых маршрутов. Так, автобус № 05 «Химмаш — Патрушиха» (с 1 декабря — № 55) стал следовать по улицам Инженерная — Косарева — Грибоедова. Маршрут № 016 «Патрушиха — Южная подстанция» (№ 62) продлили от конечной остановки «Патрушиха» до остановки «Дворец дзюдо». Автобус № 45 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология» теперь следует по улицам Репина — Московская — Челюскинцев.Маршрут № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) — Автовокзал» проходит по улицам 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Московская. Автобус № 76 «ТЦ МЕГА — Синие камни» перестал заезжать на остановки «Бардина», «Рынок на Громова», «Онуфриева» и стал следовать по улице Бардина в прямом и обратном направлении.Маршрут № 80 «Парк Победы — ТК КОР» вместо конечного остановочного пункта «ТК КОР» теперь едет до остановки «40 лет ВЛКСМ» по улицам Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Алданская.Урбанисты отмечают, что система общественного транспорта, направленная на то, чтобы пассажиры добирались до места назначения без пересадок, себя изживает, ведь для этого требуется избыточный объем маршрутов. Гораздо эффективнее оптимизировать систему наземного городского транспорта по примеру организации движения в метрополитене, когда пассажирам нужно делать пересадки между маршрутами, чтобы добраться до места назначения. При этом интервалы между прибытием вагонов на станциях минимальны.Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков отметил, что реализация глобального проекта по перенумерации и оптимизации транспортных маршрутов позволит жителям и гостям города легко ориентироваться при выборе нужного транспорта.«Нововведения являются результатом анализа статистики пассажиропотоков за последние годы. Наименее популярные и дублирующие маршруты были упразднены, а освободившиеся люди и машины — «переброшены» на более востребованные у горожан направления», — добавил Игорь Ощепков.С этой же целью 1 августа прошлого года были изменены трамвайные маршруты № 9, 12, 16 и 17. Трамвай № 12 вместо направления «7 Ключей — ВИЗ» следует от станции «40 лет ВЛКСМ» до остановки «Дворец Спорта». Трамвай № 16, двигавшийся по маршруту «Эльмаш — Шарташ», стал курсировать между станциями «Волгоградская» и «УрФУ», а трамвай № 17 вместо направления «Эльмаш — Машиностроителей» теперь едет между остановками «Керамическая» и «Кушвинская».Кроме того, в связи с запуском новой трамвайной ветки в Академический район, маршрут трамвая № 1 был продлен до конечной станции в этой локации. А трамвай № 9 вместо направления «Керамическая — ЦПКиО» после запуска линии в микрорайон Солнечный стал следовать от конечной станции «метро Ботаническая» по улицам Фучика, Титова, Ферганская, 2-я Новосибирская до конечной станции «улица Лучистая».Первая масштабная смена нумерации произошла еще 1 декабря 2022 года: тогда новые номера были присвоены шести троллейбусным маршрутам. Так, маршрут № 7 «Посадская — Академическая» изменился на № 37, № 8 «Коммунистическая — Площадь 1-й Пятилетки — Коммунистическая» — на № 38, № 10 «Ильича — Площадь 1-й Пятилетки — Ильича» — на № 30, № 12 «Коммунистическая — Академическая» — на № 32, № 15 «Ботаническая — Крауля» — на № 35, № 17 «Коммунистическая — Калининская» — на № 29.Благодаря тому, что в прошлом году в городе появились 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом производства завода «Белкоммунмаш», был запущен маршрут № 28 в Академический район. Также новые машины появились на маршруте № 27, который заменил собой маршрут № 11.Реформа транспорта в Екатеринбурге продолжится: в конце прошлого года в рамках планомерного улучшения парка общественного транспорта в Екатеринбурге власти города одобрили внесение актуальных изменений в муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022 по 2026 год.Утвержденный документ содержит 13 пунктов, в ходе реализации которых предусматриваются обновление подвижного состава, установка новых дорожных знаков, замена остановочных комплексов, выплата субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб. Всего на реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено порядка 14,4 млрд руб.Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится 80 трамваев.