В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. В комитете по транспорту Екатеринбурга определили маршруты, по которым будут ...16.02.2024 Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла ...08.02.2024 Из Нефтекамска в Екатеринбург на следующей неделе прибудут 18 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Партия из 18 новых автобусов 9 февраля отправится своим ходом с завода в Нефтекамске в ...11.01.2024 Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных ...04.12.2013 Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «МОАП» закрывать убыточные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных ...