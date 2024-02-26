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В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге на отдаленные маршруты вышли 30 новых автобусов. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Делюсь прекрасными новостями — на городские улицы вышли 30 новых автобусов. Приобретены они за счет казначейского кредита. С сегодняшнего дня машины большого класса начали ездить в отдаленные микрорайоны по пяти маршрутам», — поделился градоночальник.

Пассажирские автобусы окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку: установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели, обеспечивающие комфорт пассажиров в любою погоду.

Напомним, маршруты для новых автобусов были определены еще в феврале этого года. 30 машин курсируют под следующими номерами: № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи» и № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».

Партия из купленных в Нефтекамске новых автобусов прибыла своим ходом в Екатеринбург в середине февраля 2024 года.

Обновление парка автобусов проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Все мероприятия находятся на личном контроле главы города Алексея Орлова.
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