Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Партия из 18 новых автобусов 9 февраля отправится своим ходом с завода в Нефтекамске в ...11.01.2024 Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных ...14.08.2020 В Екатеринбург прибыла новая партия автобусов для обновления парка МУП «Гортранс»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял на площади 1905 года десять новых ...21.08.2015 В Екатеринбург прибыла новая партия низкопольных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. В Екатеринбург прибыла еще одна партия из 6 низкопольных автобусов МАЗ 203L65, ...07.08.2015 В Екатеринбург доставили первые 10 новых низкопольных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. В Екатеринбург прибыли первые 10 новых низкопольных автобусов МАЗ 203L65, закупленных в ...