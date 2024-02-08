Партия из 30 новых автобусов прибыла в Екатеринбург из Нефтекамска

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла своим ходом в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В настоящее время машины проходят техосмотр. На них устанавливают дополнительное оборудование: камеры для подсчета пассажиров и валидаторы.



«Все 30 автобусов прошли обкатку еще в Нефтекамске. В Екатеринбург они добрались своим ходом. На данный момент половина машин уже доукомплектована. Когда все работы будут завершены, мы помоем автобусы и передадим их городу, после чего муниципалитет направит машины на регистрацию в ГИБДД», — рассказал директор «Спецавторемсервис» Евгений Пильников.



Новые автобусы способны вместить 111 пассажиров (29 — на сиденьях). Работают они на дизельных двигателях.



Обновление парка автобусов в Екатеринбурге проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Все мероприятия находятся на личном контроле главы города Алексея Орлова. Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.



В декабре 2023 года на улицах Екатеринбурга уже появилось 35 низкопольных автобусов большого класса. Новые автобусы уже вышли на городские маршруты, включающие в том числе отдаленные территории.