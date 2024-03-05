Автобусы для окраин

В Екатеринбурге 30 новых автобусов «Нефаз» вышли на отдаленные маршруты. Машины прибыли в город в феврале и прошли подготовку, чтобы проезд в салоне был комфортным для пассажиров.
«Делюсь прекрасными новостями — на городские улицы вышли 30 новых автобусов. Приобретены они за счет казначейского кредита. С сегодняшнего дня машины большого класса начали ездить в отдаленные микрорайоны по пяти маршрутам», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.
Напомним, маршруты для новых автобусов были определены еще в феврале этого года. 30 машин курсируют под следующими номерами: № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи» и № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».
Новые автобусы окрашены в зеленый цвет. Каждая машина прошла необходимую техническую подготовку: установлены валидаторы, камеры видеонаблюдения, кондиционеры и обогреватели. Автобусы способны вместить 111 пассажиров (29 — на сиденьях). Работают они на дизельных двигателях.
Обновление парка автобусов в Екатеринбурге проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Все мероприятия находятся на личном контроле главы города Алексея Орлова. Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.
Напомним, в прошлом году Екатеринбург уже приобрел партию из 35 автобусов нового поколения «Нефаз» с кондиционерами, обогревателями и мониторами. А всего за три года администрация столицы Среднего Урала закупила 117 новых автобусов. Также в 2023 году было приобретено 50 новых троллейбусов производства завода «Белкоммунмаш».
В феврале глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов провели встречу с генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом. Центральной темой обсуждения стала модернизация троллейбусов, которые белорусы поставили для города.
«Благодаря поставке белорусских машин в Екатеринбурге значительно снизился средний возраст троллейбусов, но в ходе их эксплуатации, как и всегда при вводе новой техники, возникают различные сложности», — отметил Алексей Орлов.
Представители белорусского завода-производителя отметили, что технические возможности троллейбусов будут доработаны исходя из разных температурных режимов. По словам специалистов, в России будет сформирован фонд запасных запчастей для их оперативной замены. Также в планах разработать программы дополнительного обучения сотрудников троллейбусных депо Екатеринбурга.
По словам Алексея Орлова, закупка новых единиц транспорта не единственная задача, которую власти города решают в рамках модернизации всей системы пассажироперевозок в Екатеринбурге.
Так, с III квартала 2024 года администрация Екатеринбурга переходит
на новую схему взаимодействия с пассажирскими перевозчиками всех форм собственности — принцип брутто-контрактов. Данная схема означает, что администрация города будет оплачивать работу транспортных компаний, оценивая ее по количеству пройденных километров и коэффициентам качества. Деньги от продажи билетов пойдут в городской бюджет.
«Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. При этом мы будем учитывать коэффициент качества: как точно предприятие соблюдает установленное расписание, а также насколько автобус и экипаж соответствуют требованиям контракта», — заявил градоначальник.
Кроме того, администрация города обяжет транспортные предприятия переходить с автобусов среднего класса на большой класс. По предварительным подсчетам, речь идет о замене 400 машин.
Одновременно администрация муниципалитета начала
активно бороться с безбилетниками, для чего в Законодательное собрание Свердловской области было направлено предложение увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте города со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. На прошлой неделе председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина уже дала поручение профильным комитетам регионального парламента рассмотреть проблему пассажиров-безбилетников и предложить варианты ее решения.
Помимо этого, в конце прошлого года в рамках планомерного улучшения парка общественного транспорта в Екатеринбурге власти города одобрили внесение актуальных изменений в муниципальную программу по развитию и поддержанию системы общественного транспорта с 2022-го по 2026 год.
Утвержденный документ содержит 13 пунктов, в ходе реализации которых предусматриваются обновление подвижного состава, установка новых дорожных знаков, замена остановочных комплексов, выплата субсидий перевозчикам и приобретение нового транспорта на сумму 3,5 млрд руб. Всего на реализацию пятилетней программы из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено порядка 14,4 млрд руб.
Принципиально новой частью утвержденной программы, на исполнение которой из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн руб., стало концессионное соглашение, согласно которому в Екатеринбурге в ближайшие два года появится
80 трамваев. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга