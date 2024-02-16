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В Екатеринбурге определили пять маршрутов для новых 30 автобусов

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. В комитете по транспорту Екатеринбурга определили маршруты, по которым будут курсировать новые 30 автобусов, приобретенные за счет специального казначейского кредита и содействия проекта «Безопасные и качественные дороги».

В горадминистрации сообщили, что новый транспорт был доукомплектован валидаторами, кондиционерами и камерами. Уже в первой половине марта после присвоения государственных номеров автобусы выйдут на работу по следующим маршрутам: № 85 «поселок Медный — Институт связи», № 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая», № 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая», № 95 «озеро Чусовское — Институт связи» и № 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».

Напомним, что партия из купленных в Нефтекамске за счет казначейского кредита новых автобусов прибыла своим ходом в Екатеринбург в середине февраля 2024 года.

Обновление парка автобусов проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Все мероприятия находятся на личном контроле главы города Алексея Орлова. Для эффективного решения транспортных задач применяются различные финансовые инструменты, в том числе казначейские кредиты.

В декабре 2023 года на улицах Екатеринбурга уже появилось 35 низкопольных автобусов большого класса. Новые автобусы вышли на городские маршруты, включающие в том числе отдаленные территории.
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