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Вчера, 14:18

Переформатирование перевозок

В III квартале 2024 года систему общественного транспорта в Екатеринбурге ждут глобальные изменения. Администрация города фактически в режиме ручного управления начала решать накопившиеся в отрасли проблемы. «Дорожную карту» транспортной реформы представил журналистам глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кризис системы общественного транспорта

По словам А. Орлова, сегодня наблюдаются следствия годами копившихся проблем. Пандемия коронавируса в 2022 году спровоцировала изоляцию горожан, резко снизился пассажиропоток, соответственно, упала и прибыль екатеринбургских перевозчиков. Транспортные предприятия не могли поддерживать конкурентоспособный уровень заработных плат, это вызвало отток кадров. На сегодняшний день в «Гортрансе» работают около 4 тыс. 600 сотрудников при штате около 7 тыс. человек.

Из-за снижения пассажиропотока и нехватки водителей перевозчики стали выпускать на маршруты меньше автобусов, троллейбусов и вагонов метро, что спровоцировало недовольство горожан давкой в часы пик. А. Орлов отметил, что из-за давки в салонах многие пассажиры физически не могли оплатить проезд, что также негативно сказывалось на прибыли перевозчиков.

Брутто-контракты

С III квартала 2024 года администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими перевозчиками всех форм собственности — принцип брутто-контрактов, объявил глава города. Данная схема означает, что администрация города будет оплачивать работу транспортных компаний, оценивая ее по количеству пройденных километров и коэффициентам качества. Деньги от продажи билетов пойдут в городской бюджет.

«Предприятия станут получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры. При этом мы будем учитывать коэффициент качества: как точно предприятие соблюдает установленное расписание, а также насколько автобус и экипаж соответствуют требованиям контракта», — заявил А. Орлов. Со своей стороны, администрация города обяжет транспортные предприятия переходить с автобусов среднего класса на большой класс. По предварительным подсчетам, речь идет о замене 400 машин.

Переформатирование перевозок

Переход на принцип брутто-контрактов, по его словам, позволит увеличить размер заработных плат сотрудников транспортных предприятий к осени 2024 года примерно на 30%. Учитывая, что к Новому году их зарплаты были проиндексированы на 10%, осенью они могут оказаться вполне конкурентоспособными, отметил глава Екатеринбурга.

Проблему оттока кадров также поможет решить программа предоставления жилья нуждающимся в нем сотрудникам.

Как ранее писал УрБК, администрация Екатеринбурга запустила данный проект в феврале 2024 года. По условиям программы, сотрудники оплачивают только коммунальные услуги (3-5 тыс. руб., средняя стоимость жилья — 25 тыс. руб.). На сегодняшний день трем семейным парам предоставлены квартиры, а четырем специалистам — комнаты в общежитиях. Служебное жилье можно будет получить сразу при трудоустройстве. Кроме того, администрация города рассматривает возможность приобретения сотрудниками предприятия жилья на льготных условиях.

Глава Екатеринбурга отметил, что пока данная программа реализуется в «ручном» режиме, поскольку необходимо обкатать технические и правовые механизмы. Но в будущем такую возможность получат все сотрудники «Гортранса».

Прибыль администрации

Доход от продажи билетов, как указано выше, будет поступать в бюджет города. При тарифе в 33 руб. себестоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет около 40 руб., однако А. Орлов подчеркнул, что считает на сегодняшний момент неприемлемым повышение тарифа даже на 1 руб. По его словам, качество предоставляемых горожанам услуг оставляет желать лучшего, поэтому и повышать их стоимость недопустимо. Разговор об увеличении цены проезда в общественном транспорте можно будет начинать после того, как качество обслуживания пассажиров вырастет на 10-15%.

С другой стороны, администрация Екатеринбурга начнет активно бороться с безбилетниками. По словам главы города, администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте города со 100 руб. до 2,5 тыс. руб.

«Человек, который сознательно не платит за проезд, в действительности ворует. Он крадет комфорт и безопасность пассажиров, отнимает зарплату работников транспортных предприятий. Повышение штрафа за безбилетный проезд в комплексе с другими мерами позволит обеспечить бесперебойную и качественную перевозку пассажиров», — объяснил А. Орлов позицию администрации города, добавив, что на некоторых маршрутах доля безбилетников достигает 30%.

Контролеров, проверяющих наличие билетов у пассажиров, могут усилить бойцами Росгвардии, чтобы те могли решать возникающие конфликты, добавил глава Екатеринбурга в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Переформатирование перевозок

Модернизация

Рассказывая о развитии транспортной инфраструктуры, А. Орлов упомянул о том, что к началу 2024 года администрация Екатеринбурга приобрела 161 автобус большого класса и 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Кроме того, в феврале 2024 года в Екатеринбург из Нефтекамска прибыла очередная партия из 30 новых автобусов марки «НЕФАЗ».

В сфере автобусных перевозок для частных перевозчиков ситуация намного проще (по словам А. Орлова, в настоящее время они охватили 60% рынка автобусных перевозок в столице Среднего Урала). Однако в сфере рельсового и электротранспорта администрация остается монополистом, поскольку попросту нет желающих участвовать в тендерах на соответствующие контракты. Тем не менее администрация ведет работу по модернизации инфраструктуры и в этом направлении.

В декабре 2023 года в екатеринбургском метрополитене начали устанавливать новые турникеты. Всего к осени 2024 года в метро появится 104 новых пропускных устройства. «Это увеличит пропускную способность станций метро», — заметил А. Орлов.

Многие машины трамвайного парка имеют срок службы в 40 лет и более. По словам А. Орлова, обновить парк можно будет, привлекая концессионные соглашения (благодаря этому механизму, в частности, был запущен межмуниципальный трамвайный маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма).

Переформатирование перевозок

«За последние несколько месяцев в Екатеринбурге произошли два знаковых события: в декабре мы запустили трамвайную линию в Академический район, а в феврале — в Солнечный. Эти маршруты пользуются большим спросом. Мы уже прорабатываем варианты дальнейшего развития трамвайной сети: строительство линий в Академическом, Новокольцовском и Солнечном районах», — отметил А. Орлов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга
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