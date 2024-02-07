Переформатирование перевозок

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Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер ...

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области ...

Глава Екатеринбурга назвал недопустимым повышение тарифов общественного транспорта даже на 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На сегодняшний день повышать тарифы общественного транспорта в Екатеринбурге даже на 1 ...

Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими ...

Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП ...