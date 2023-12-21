УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:44

Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП «Гортранс» служебного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По условиям проекта сотрудники оплачивают только коммунальные услуги (3-5 тыс. руб., средняя стоимость жилья — 25 тыс. руб.). На сегодняшний день трем семейным парам предоставлены квартиры, а четырем специалистам — комнаты в общежитиях.

Среди получивших жилье есть сотрудники Орджоникидзевского, Октябрьского, Северного депо и филиала ЕМУП «Гортранс». Служебное жилье можно будет получить сразу при трудоустройстве. Кроме того, администрация города рассматривает возможность приобретения сотрудниками предприятия жилья на льготных условиях.

Также с января 2024 года сотрудникам ЕМУП «Гортранс» увеличили заработную плату на 10%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.12.2023 В Екатеринбурге на время новогодних праздников изменится график движения 10 автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Екатеринбурге с 1 по 8 января 2024 года ряд автобусных маршрутов будет работать по ...

11.08.2023 В центре Екатеринбурга с 11 по 13 августа закроют движение автобусов из-за празднования Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В центре Екатеринбурга с 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будут изменены маршруты ...

03.07.2023 В Екатеринбурге с 5 июля закроется движение трамваев по улице Волгоградской

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге с 00.00 5 июля до окончания работ закрывается движение трамваев по ул. ...

22.01.2021 Екатеринбургское МУП «Гортранс» получило на обслуживание 30 перенумерованных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Единственный участник конкурса на обслуживание 30 перенумерованных маршрутов в ...

05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (167)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18