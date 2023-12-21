Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Екатеринбурге с 1 по 8 января 2024 года ряд автобусных маршрутов будет работать по ...11.08.2023 В центре Екатеринбурга с 11 по 13 августа закроют движение автобусов из-за празднования Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В центре Екатеринбурга с 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будут изменены маршруты ...03.07.2023 В Екатеринбурге с 5 июля закроется движение трамваев по улице Волгоградской
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге с 00.00 5 июля до окончания работ закрывается движение трамваев по ул. ...22.01.2021 Екатеринбургское МУП «Гортранс» получило на обслуживание 30 перенумерованных маршрутов
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Единственный участник конкурса на обслуживание 30 перенумерованных маршрутов в ...05.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от «Гортранса» снизить число аварий с участием муниципального общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал руководству ЕМУП «Гортранс» две недели на ...