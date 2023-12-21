Первые сотрудники екатеринбургского МУП «Гортранс» получили служебное жилье

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП «Гортранс» служебного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По условиям проекта сотрудники оплачивают только коммунальные услуги (3-5 тыс. руб., средняя стоимость жилья — 25 тыс. руб.). На сегодняшний день трем семейным парам предоставлены квартиры, а четырем специалистам — комнаты в общежитиях.



Среди получивших жилье есть сотрудники Орджоникидзевского, Октябрьского, Северного депо и филиала ЕМУП «Гортранс». Служебное жилье можно будет получить сразу при трудоустройстве. Кроме того, администрация города рассматривает возможность приобретения сотрудниками предприятия жилья на льготных условиях.



Также с января 2024 года сотрудникам ЕМУП «Гортранс» увеличили заработную плату на 10%.