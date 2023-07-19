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Администрация Екатеринбурга предоставит служебное жилье также и работникам метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов дал поручение распространить возможность получения ведомственного жилья и на сотрудников метрополитена. Об этом он заявил во время рабочего совещания, прошедшего на площадке электродепо «Калиновское», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП «Гортранс» служебного жилья. Три семейные пары уже получили квартиры, а четыре специалиста — комнаты в общежитиях. Новым сотрудникам служебное жилье можно будет получить сразу при трудоустройстве.

«Для сохранения опытного кадрового состава, а также привлечения новых работников Рустам Галямов поручил распространить возможность получения служебного жилья и на работников метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений», — отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
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