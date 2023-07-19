Администрация Екатеринбурга предоставит служебное жилье также и работникам метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП ...19.07.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство ...01.06.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительства дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал ход строительных и ...04.04.2022 Администрация Екатеринбурга сохраняет планы по вводу 1,5 млн кв. метров жилья в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Администрация Екатеринбурга сохраняет ранее озвученные планы по вводу жилых объектов в ...12.04.2021 Рустам Галямов назначен на пост замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. Рустам Галямов назначен на пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам ...