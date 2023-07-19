Администрация Екатеринбурга предоставит служебное жилье также и работникам метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Администрация Екатеринбурга запустила проект по предоставлению сотрудникам ЕМУП ...

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство ...