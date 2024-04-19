УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:17

Комнаты подорожали почти на 20%

Комнаты подорожали почти на 20%В Екатеринбурге зафиксировали рост цен на отдельные комнаты в коммунальных квартирах, общежитиях и многокомнатных помещениях. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость одного такого объекта в уральской столице за последние 12 месяцев увеличилась на 18,3% и достигла 1 млн 527 тыс. 789 руб. При этом говорить о замедлении темпов роста цен пока не приходится. С начала текущего года комнаты уже подорожали на 7,7%.

Эксперты отмечают, что этот формат недвижимости востребован не только в Екатеринбурге, но и в других российских городах. За последний год средняя цена комнат в РФ увеличилась на 13,4%, до 1,3 млн руб. Самую сильную динамику показали Симферополь (+44%), Улан-Удэ (+42%), Самара (+42%), Челябинск (+40%) и Кемерово (+38%).

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко связывает бурный рост цен на отдельные комнаты в РФ с общим удорожанием квартир. Он также отмечает, что у некоторых семей нет финансовых возможностей приобрести себе полноценную квартиру.

«К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже», — сказал П. Луценко.

Добавим, что покупателями отдельных комнат часто являются люди после раздела имущества при разводе, пенсионеры и одинокие граждане. Это далеко не самая платежеспособная категория покупателей. Также комнаты нередко покупают как стартовое жилье для молодых семей.

Как отмечают аналитики, в последние пять лет в Екатеринбурге отмечается бурный рост цен на квартиры во всех сегментах. Жилье на вторичном рынке уральской столицы с 2019 года в среднем подорожало на 60%, в новостройках — более чем на 100%. Это привело к смещению спроса в пользу комнат и малогабаритных квартир в домах, построенных во времена СССР.

«В условиях роста цен и дорожающей ипотеки покупатели вторичного рынка вынуждены постепенно переориентироваться на более дешевые квартиры. Лидерами по росту цен в 2023 году были не современные жилые комплексы, а старые, проверенные временем «хрущевки» и «полнометражки»», — заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Он также рассказывал, что комнаты на «вторичке» обычно конкурируют со студиями в новостройках. По его мнению, в предыдущие годы квартиры-студии уверенно выигрывали эту борьбу за покупателя. Однако сейчас ситуация изменилась. Студии стали слишком дорогими для многих участников рынка даже по льготной ипотеке.

По данным «Авито Недвижимости», средняя цена квартир-студий в екатеринбургских новостройках составляет 3,9 млн руб. Это примерно на 2,4 млн руб. больше, чем стоимость комнаты на вторичном рынке. Несколько лет назад разница в цене составляла 1,5 млн руб.

«Темы роста цен на комнаты в 2022-2023 году заметно опережают сектор квартир на вторичном рынке. После длительного периода стагнации, на рынок самого дешевого жилья Екатеринбурга вернулись покупатели. Не последнюю роль в этом процессе сыграл и стремительный рост цен на первичном рынке жилья. В свое время именно новостройки лишили рынок «коммуналок» ликвидности», — констатировал М. Хорьков.

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев также отмечал, что из-за бурного роста цен на студии в Екатеринбурге многие покупатели были вынуждены совершать сделки с комнатами на «вторичке».

«Есть распространенная логика: «У меня пока на квартиру не хватает, но что мне с деньгами сидеть?». Вот они (такие покупатели) идут и покупают комнату — то, что сейчас доступно. Потом подкопят и возьмут квартиру», — сообщил А. Дмитриев.

Впрочем, аналитики не верят, что тренд ускоренного удорожания отдельных комнат на рынке жилья Екатеринбурге будет долгосрочным. Покупатели все чаще ценят комфорт и независимость, поэтому в подавляющем большинстве ориентированы на покупку полноценной квартиры. Поэтому такой формат недвижимости, как отдельные комнаты, не имеет серьезных резервов для дальнейшего роста цен.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
19.04.2024 В Екатеринбурге комнаты за год подорожали на 18%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...

24.10.2023 В Екатеринбурге до 1,3 млн рублей выросла средняя цена комнаты на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в октябре 2023 года средняя цена комнат на вторичном рынке увеличилась ...

25.04.2023 Самый дешевый продукт

Эксперты рассказали о состоянии комнат на вторичном рынке Екатеринбурга ...

21.05.2021 Средняя цена комнаты в Екатеринбурге превысила 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Екатеринбурге с начала года выросла на 4,3%, до 1 млн 043 тыс. ...

08.12.2020 Средняя стоимость комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга за год выросла на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Средняя цена комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга сейчас составляет 999 тыс. ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18