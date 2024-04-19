Комнаты подорожали почти на 20%

В Екатеринбурге зафиксировали рост цен на отдельные комнаты в коммунальных квартирах, общежитиях и многокомнатных помещениях. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость одного такого объекта в уральской столице за последние 12 месяцев увеличилась на 18,3% и достигла 1 млн 527 тыс. 789 руб. При этом говорить о замедлении темпов роста цен пока не приходится. С начала текущего года комнаты уже подорожали на 7,7%.
Эксперты отмечают, что этот формат недвижимости востребован не только в Екатеринбурге, но и в других российских городах. За последний год средняя цена комнат в РФ увеличилась на 13,4%, до 1,3 млн руб. Самую сильную динамику показали Симферополь (+44%), Улан-Удэ (+42%), Самара (+42%), Челябинск (+40%) и Кемерово (+38%).
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко связывает
бурный рост цен на отдельные комнаты в РФ с общим удорожанием квартир. Он также отмечает, что у некоторых семей нет финансовых возможностей приобрести себе полноценную квартиру.
«К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже», — сказал П. Луценко.
Добавим, что покупателями отдельных комнат часто являются люди после раздела имущества при разводе, пенсионеры и одинокие граждане. Это далеко не самая платежеспособная категория покупателей. Также комнаты нередко покупают как стартовое жилье для молодых семей.
Как отмечают аналитики, в последние пять лет в Екатеринбурге отмечается бурный рост цен на квартиры во всех сегментах. Жилье на вторичном рынке уральской столицы с 2019 года в среднем подорожало на 60%, в новостройках — более чем на 100%. Это привело к смещению спроса в пользу комнат и малогабаритных квартир в домах, построенных во времена СССР.
«В условиях роста цен и дорожающей ипотеки покупатели вторичного рынка вынуждены постепенно переориентироваться на более дешевые квартиры. Лидерами по росту цен в 2023 году были не современные жилые комплексы, а старые, проверенные временем «хрущевки» и «полнометражки»», — заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
Он также рассказывал, что комнаты на «вторичке» обычно конкурируют со студиями в новостройках. По его мнению, в предыдущие годы квартиры-студии уверенно выигрывали эту борьбу за покупателя. Однако сейчас ситуация изменилась. Студии стали слишком дорогими для многих участников рынка даже по льготной ипотеке.
По данным «Авито Недвижимости», средняя цена квартир-студий в екатеринбургских новостройках составляет 3,9 млн руб. Это примерно на 2,4 млн руб. больше, чем стоимость комнаты на вторичном рынке. Несколько лет назад разница в цене составляла 1,5 млн руб.
«Темы роста цен на комнаты в 2022-2023 году заметно опережают сектор квартир на вторичном рынке. После длительного периода стагнации, на рынок самого дешевого жилья Екатеринбурга вернулись покупатели. Не последнюю роль в этом процессе сыграл и стремительный рост цен на первичном рынке жилья. В свое время именно новостройки лишили рынок «коммуналок» ликвидности», — констатировал М. Хорьков.
Ранее гендиректор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев также отмечал
, что из-за бурного роста цен на студии в Екатеринбурге многие покупатели были вынуждены совершать сделки с комнатами на «вторичке».
«Есть распространенная логика: «У меня пока на квартиру не хватает, но что мне с деньгами сидеть?». Вот они (такие покупатели) идут и покупают комнату — то, что сейчас доступно. Потом подкопят и возьмут квартиру», — сообщил А. Дмитриев.
Впрочем, аналитики не верят, что тренд ускоренного удорожания отдельных комнат на рынке жилья Екатеринбурге будет долгосрочным. Покупатели все чаще ценят комфорт и независимость, поэтому в подавляющем большинстве ориентированы на покупку полноценной квартиры. Поэтому такой формат недвижимости, как отдельные комнаты, не имеет серьезных резервов для дальнейшего роста цен.