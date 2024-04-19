Комнаты подорожали почти на 20%

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УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...

В Екатеринбурге до 1,3 млн рублей выросла средняя цена комнаты на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге в октябре 2023 года средняя цена комнат на вторичном рынке увеличилась ...

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Средняя цена комнаты в Екатеринбурге превысила 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Екатеринбурге с начала года выросла на 4,3%, до 1 млн 043 тыс. ...

Средняя стоимость комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга за год выросла на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Средняя цена комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга сейчас составляет 999 тыс. ...