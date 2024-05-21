Екатеринбуржцы скупают квартиры-студии

Более 70% квартир-студий в Екатеринбурге имеют площадь до 28 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. 73% квартир-студий на первичном рынке жилья Екатеринбурга имеют площадь до 28 кв. м. Об ...