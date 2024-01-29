Квартиры-студии подорожали на четверть

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УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке ...

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УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...