Квартиры-студии подорожали на четверть

В Екатеринбурге отмечается опережающий рост цен на малогабаритное жилье. Студии и небольшие однокомнатные квартиры всегда были востребованы на городском рынке новостроек. Сейчас популярность этого формата выросла еще сильнее из-за снижения доступности ипотечных кредитов и желания покупателей максимально сэкономить на площади квартиры.
По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена предложения на рынке студий в новостройках Екатеринбурга за последний год выросла на 24%. В январе 2024 года средняя стоимость «квадрата» достигла 159 тыс. руб.
При этом средняя цена одного объекта площадью до 25 кв. м. на первичном рынке уральской столицы за 12 месяцев выросла на 32%, до 3,9 млн руб.
Аналитики отмечают, что квартиры-студии пользуются повышенным спросом в Екатеринбурге. Доля студий в общем объеме предложения на первичном рынке жилья составляет 18%, в структуре спроса — 23%. Эти цифры показывают, что темпы вывода на рынок новых объектов отстают от динамики спроса.
Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев рассказал, что малогабаритное жилье продается лучше, чем многокомнатные квартиры.
«Рост доли студий в структуре предложения новостроек — устойчивый тренд последних лет. Такой подход к «нарезке» помещений позволяет сдерживать средние цены на жилье и сохранять доступность объектов для россиян. Наши данные показывают, что такая стратегия застройщиков является оправданной. У студий самый короткий период жизни объявлений. Это значит, что их покупают быстрее, чем квартиры любого другого формата», — заявил Д. Алексеев.
Екатеринбургские застройщики подтверждают, что спрос постепенно смещается в пользу более компактного жилья. В частности, недавно об этом рассказывала
в интервью УрБК директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.
«За последние десятилетия мы пережили несколько серьезных изменений видения того, что такое «хорошая квартира». Все мы помним советские нормативы площади жилья и пришедшие им на смену гигантские квартиры 90-х и начала 2000-х годов. После них маятник вновь качнулся в другую сторону: рынок развернулся в пользу функциональных квартир, где каждый квадратный метр должен быть полезным. Но нынешняя стоимость квадратного метра заостряет эту тенденцию: востребованным становится все более компактное жилье. Спрос сдвигается в сторону малогабаритных квартир и студий. Более того, появляются целые дома и жилые комплексы, состоящие из таких малогабаритных квартир», — сообщила Е. Спирина.
Ранее аналитики bnMAP.pro отмечали
, что доля квартир-студий в структуре числа сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2023 году выросла с 20 до 22,5%, однокомнатных объектов — с 39,9 до 41,4%. Доля «двушек» за аналогичный период снизилась с 27,8 до 26,1%, «трешек» — с 11 до 9%.
«Одно из самых заметных изменений на рынке в 2023 году — смещение структуры продаж новостроек в сторону компактных квартир — студий и однокомнатных. Этот процесс свойственен для периода повышенного спроса», — считает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Примечательно, что спрос на компактное жилье растет не только не первичном, но и на вторичном рынке жилья Екатеринбурга. Такой вывод сделали аналитики портала «Мир квартир». Они подсчитали, что за последний год средняя цена одной квартиры площадью до 32 кв. м. в городе выросла на 14,3% (до 3 млн 481 тыс. руб.) Для сравнения: в целом на вторичном рынке Екатеринбурга квартиры подорожали всего на 10,2% (до 6 млн 214 тыс. за один объект).
«Квартиры-невелички всегда были очень востребованы на рынке и дорожали более быстрыми темпами, чем остальные форматы. 2023 год не стал исключением. Опережающие темпы роста цен на них мы ожидаем и в наступившем году. Из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, а соответственно, более бюджетные объекты. С учетом инфляции рост цен на квартиры площадью до 32 кв. м в этом году будет, возможно, не меньше, а то и больше, чем в прошлом», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Впрочем, есть и другая точка зрения. Аналитики неоднократно отмечали, что в периоды высокой активности покупателей на рынке всегда растет доля компактного жилья. В конце 2023 года — начале 2024-го период ажиотажного спроса на квартиры в Екатеринбурге завершился. Поэтому многие эксперты ожидают, что в текущем году интерес будет постепенно смещаться в пользу объектов с несколькими комнатами. На рынке должны доминировать покупатели, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Изображение создано с помощью нейросети Midjourney