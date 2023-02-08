В Екатеринбурге подорожало компактное жилье

В Екатеринбурге заметно вырос «порог входа» на рынок жилой недвижимости. В городе стремительно дорожают студии и однокомнатные квартиры — самый дешевый ценовой сегмент. В результате многие семьи со средним достатком теряют финансовую возможность решить жилищный вопрос.



Студии в новостройках



Наиболее сложная ситуация отмечается в сегменте квартир-студий в екатеринбургских новостройках. По данным ГК «Новосел», средняя цена «квадрата» на такое жилье достигла 137 тыс. 669 руб. За последний год показатель вырос на 17,1%.



Причем квартиры-студии дорожают быстрее, чем все остальные объекты. Так, однокомнатные квартиры в новостройках Екатеринбурга за последние 12 месяцев подорожали на 14% (до 130 тыс. 825 руб. за кв. м.), двухкомнатные и трехкомнатные — на 14,5% (до 120 тыс. 440 руб. и 115 тыс. 718 руб. соответственно).



Как отмечают аналитики, средняя цена одной квартиры-студии на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет уже 3 млн 675 тыс. руб. И это при том, что всего несколько лет назад в уральской столице можно было купить студию за 2-2,2 млн руб.



Повышенный спрос на такие квартиры объясняется тем, что это самый дешевый (соответственно, наиболее доступный для населения) продукт на рынке новостроек. Кроме того, в прошлом году на рынке жилья Екатеринбурга был всплеск инвестиционных сделок.



«Многие семьи пытались с помощью покупки жилья сохранить свои накопления. Граждане, как правило, инвестируют в приобретение малогабаритных квартир — это самый доступный и ликвидный продукт», — рассказывал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



Малогабаритные квартиры на «вторичке»



На вторичном рынке жилья Екатеринбурга также стремительно дорожает компактное жилье. По данным портала «Мир квартир», за последние 12 месяцев средняя цена «квадрата» в квартирах площадью до 32 кв. м. выросла на 16,7%, до 114 тыс. 772 руб. В эту статистику попали студии и малогабаритные «однушки».



Средняя цена одного объекта в этом сегменте за год увеличилась на 15,4%, до 3 млн 044 тыс. 608 руб.



Эксперты портала рассказали, что екатеринбуржцы активно приобретают компактные квартиры.



«Спрос на маленькие квартиры на вторичном рынке остается сравнительно высоким — их всегда можно покупать как средство помещения капитала, к тому же отлично подходящее для сдачи в аренду», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



По его словам, дальнейший рост цен на компактные квартиры в 2023 году маловероятен из-за того, что на «вторичке» нет льготного ипотечного кредитования.



Очевидно, что резкий рост цен на малогабаритное жилье во всех сегментах привел к снижению доступности покупки квартир для многих свердловских семей. Большая часть домохозяйств оказалась «отрезана» от рынка недвижимости из-за невозможности совершить сделку купли-продажи или обслуживать ипотеку.



Далеко не каждая семья захочет заплатить за покупку студии в новостройке почти 4 млн руб. или приобрести малогабаритную «однушку» на «вторичке» за 3 млн руб. И дело не только в отсутствии роста реальных доходов населения, но и в непредсказуемой экономической ситуации. Сейчас крайне рискованно планировать и совершать дорогостоящие покупки.