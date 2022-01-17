Квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 17%

Средняя цена предложения на квартиры-студии в новостройках Екатеринбурга достигла 137 тыс. 669 руб. за кв. м. За последний год показатель вырос на 17,1%, говорится в исследовании ГК «Новосел».



Как отмечают аналитики, студии дорожают быстрее, чем все остальные объекты. Так, однокомнатные квартиры в новостройках Екатеринбурга за последние 12 месяцев подорожали на 14% (до 130 тыс. 825 руб. за кв. м.), двухкомнатные и трехкомнатные — на 14,5% (до 120 тыс. 440 руб. и 115 тыс. 718 руб. соответственно).



Средняя цена одной квартиры-студии на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 3 млн 675 тыс. руб.