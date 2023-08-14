Квартир в новостройках хватит на 2,5 года

Екатеринбург вошел в число городов РФ с наименьшим расчетным сроком реализации товарных остатков на рынке новостроек. Местным девелоперам потребуется 2,7 года, чтобы полностью продать текущий объем предложения. При расчетах аналитики bnMap.pro использовали данные о средних темпах реализации квартир в городе за последние 12 месяцев.
Екатеринбург занял в рейтинге 4-е место из 16 крупнейших городов РФ. Впереди оказались только Нижний Новгород, Красноярск (по 2,3 года) и Пермь (2,6 года). Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель составляет 2,9 года, в Казани, Новосибирске, Челябинске — 3,3 года. Замыкают рейтинг Воронеж (4,1 года), Омск (4,4 года) и Самара (5,2 года).
Отметим, что в настоящее время объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 51 тыс. квартир — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Из них только 2,8 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся в стадии строительства.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что на рынке новостроек Екатеринбурга сформировался навес предложения. При этом в большинстве других крупных городов РФ эта проблема выражена еще сильнее.
Он отметил, что уральская столица демонстрирует хорошую динамику продаж квартир.
«Текущий объем реализации превышает не только уровень провального 2022 года, но и 2021 года. Результаты продаж по договорам долевого участия в первой половине 2023 года оказались на 31% выше аналогичного периода прошлого года и на 11% выше первого полугодия 2021 года», — заявил М. Хорьков в своем блоге REBURG
.
Впрочем, по его словам, позитивная динамика продаж квартир не снимает рисков затоваривания рынка.
«Дело в том, что в последний год объем предложения растет быстрее, чем продажи жилья. Также важно понимать, что продажи — очень гибкий индикатор. Они могут быстро вырасти или упасть. А объем предложения, напротив, очень инертный показатель. Соответственно, сформированный сегодня навес быстро никуда не исчезнет», — пояснил М. Хорьков корреспонденту УрБК.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» также рассказали об усилении дисбаланса спроса и предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга. По их оценкам, в июле 2023 года число выставленных на продажу объектов в уральской столице выросло
сразу на 51% по сравнению с июнем (вероятно, такие сильные колебания связаны с низкой базой на платформе. — Прим. ред.). Ни один другой российский город не показал такую мощную динамику. При этом спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на «Авито») за месяц вырос на 16%.
Примечательно, что в целом по стране наблюдается противоположный тренд. Спрос на квартиры в новостройках РФ в июле увеличился на 17%, а предложение — всего на 7%. Однако в годовом выражении отмечается совсем другая картина.
«По результатам июля 2023 года сохраняется тренд роста спроса и предложения на первичном рынке жилья. На фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять витрину предложения. Так, по сравнению с тем же месяцем прошлого года предложение новостроек на «Авито» выросло на 45%, спрос — на 36%, цены за год снизились на 2%, а в пересчете за квадратный метр стоимость жилья не изменилась», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».
Отметим, что в Екатеринбурге также перестали расти цены на квартиры в новостройках. В июле средняя стоимость «квадрата» осталась вблизи отметки в 123 тыс. руб. По оценкам экспертов, рекордно высокий объем предложения не только стимулирует продажи, побуждая выходить на рынок новых покупателей, но и ограничивает возможности ценового маневра для продавцов.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney