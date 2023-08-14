Квартир в новостройках хватит на 2,5 года

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УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Екатеринбург вошел в число российских городов с наименьшим расчетным сроком реализации ...

Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%

Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года составила 5,3 млн руб. За месяц этот ...

Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год сократился на 21%

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2022 ...

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год сократился на 21%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца ...