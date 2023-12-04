В Екатеринбурге стало больше нераспроданного жилья

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Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...

В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...