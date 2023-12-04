В Екатеринбурге стало больше нераспроданного жилья

В Екатеринбурге впервые за долгое время возобновился рост объема предложения на первичном рынке жилья. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в ноябре показатель увеличился с 49 до 49,3 тыс. квартир. Эксперты отмечают, что застройщики выводят на рынок новые объекты быстрее, чем продают старые. Это во многом объясняется снижением числа сделок купли-продажи.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что екатеринбургские девелоперы сохраняют высокие темпы вывода на рынок новых жилых комплексов.
«По итогам прошедшего месяца объем нереализованных квартир незначительно вырос, как в сегменте строящегося жилья, так и в группе квартир, сданных в эксплуатацию. По данным аналитической платформы bnMAP.pro на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию», — заявил М. Хорьков.
По его словам, максимальный ассортимент на рынке был достигнут летом 2023 года (более 51 тыс. квартир).
«До последнего месяца этот показатель медленно снижался на фоне повышенного спроса», — напомнил главный аналитик УПН.
Отметим, что Екатеринбург прошел пик спроса
на новостройки в конце лета — начале осени текущего года. В августе в уральской столице заключили 4,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), в сентябре — 5,3 тыс. Это самые высокие месячные показатели за всю историю наблюдений. Такие мощные продажи привели к сокращению объема предложения с 51 до 49 тыс. квартир. Однако уже к началу октября ажиотаж на рынке заметно стих. Во второй осенний месяц в Екатеринбурге заключили 3,5 тыс. ДДУ. Снижение активности покупателей привело к тому, что в уральской столице снова возобновился рост объема предложения.
Некоторые участники рынка считают, что рынку новостроек Екатеринбурга грозит затоваривание. По данным платформы bnMAP.pro, за последний год объем предложения в новостройках города вырос 30%, за два года — сразу на 60%. Очевидно, что конкуренция среди застройщиков заметно выросла. На растущем рынке это не является серьезной проблемой. Однако в периоды снижения спроса многие девелоперы рискуют недосчитаться покупателей.
Риски затоваривания существуют не только в Екатеринбурге, но и в других городах страны. По данным информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», в России зафиксирован рекорд нераспроданного жилья в новостройках — 71,1 млн кв. м. (67% от общего числа строящихся площадей).
В Минстрое РФ весьма сдержанно прокомментировали опубликованные цифры.
«Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а являются признаком возврата к балансу благодаря рекордному объему запусков новых проектов после нескольких лет дефицита предложения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов прогнозировал, что объем ввода жилья в РФ по итогам 2023 года может обновить исторический максимум.
«По итогам 2022 года объем жилищного строительства в России составил 102,7 млн кв. м. жилья — это максимальный показатель за все годы. Более 100 млн кв. м. в год до этого никогда не строили. В начале 2023 года эксперты отмечали, что в 2023 году повторить рекорды 2022 года будет сложно — не только из-за внешних обстоятельств, но по причине того, что в пандемийный 2020 год новых корпусов (строительство которых как раз завершится в 2023 году) начали строить меньше, чем в 2019 году. Тем не менее, по итогам трех кварталов 2023 года мы видим, что строительная активность находится на уровне 2022 года, а застройщики даже превысили прошлогодние показатели. Вполне вероятно, что по итогам года общий ввод жилья вновь достигнет рекордов 2022 года или даже обновит исторический максимум», — заявил А. Попов.
Сохранение высоких темпов строительства усиливает риски затоваривания рынка новостроек. Многое будет зависеть от динамики числа сделок купли-продажи. Если произойдет глубокое снижение спроса, то затоваривание кажется почти неизбежным. При стабильно высоком спросе вряд ли можно ожидать кардинальных проблем с заполняемостью объектов.