Материалы по теме

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза

В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...