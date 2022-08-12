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Вчера, 15:00

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию. Максимальный ассортимент на рынке был достигнут летом (более 51 тыс. квартир). До последнего месяца этот показатель медленно снижался на фоне повышенного спроса», — отметил М. Хорьков.

По его словам, в ноябре 2023 года девелоперы продемонстрировали высокую активность в выводе на рынок новых жилых комплексов.
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