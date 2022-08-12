Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза
В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...