Рекордный год для девелоперов

Уходящий год окажется крайне удачным для екатеринбургских застройщиков. Число сделок купли-продажи на первичном рынке жилья города заметно превышает уровень не только 2022-го, но и 2021 года. Цены также показывают устойчивую положительную динамику. Примечательно, что удорожание жилья произошло на фоне усиления конкуренции на рынке. Число выставленных на продажу объектов в новостройках за год выросло на 18%. Число сделок
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, за первые 11 месяцев 2023 года количество зарегистрированных договоров долевого участия в Екатеринбурге выросло на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 53% — к уровню января-ноября 2021 года. Очевидно, что по итогам всего 2023 года уральская столица установит очередной исторический рекорд по числу сделок на первичном рынке.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что в конце текущего года спрос на жилье в городских новостройках остается повышенным.
«После ажиотажного периода августа-сентября 2023 года, число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга снизилось, но остается на повышенном уровне. В ноябре-декабре высокая активность покупателей поддерживалась страхами заметной корректировки льготных ипотечных программ и вероятным повышением минимального первоначального взноса. На этом фоне девелоперы города уверенно идут к окончанию года с рекордно высокими показателями», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
.Цены
По данным УПН, на 1 декабря 2023 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 138 тыс. руб. за «квадрат». Это примерно на 14% больше, чем год назад.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» называют более скромные цифры. По их данным, за 11 месяцев 2023 года средняя цена одного объекта на первичном рынке Екатеринбурга составила 5,6 млн руб., что на 8% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года.
«В целом спрос и цены на первичном рынке в течение 2023 года продолжали расти. Это было связано с волатильностью рубля и изменением условий по ипотеке: ставки на «вторичку» сильно выросли, и спрос перетек на рынок новостроек, из-за чего поднялись цены. В начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или ее отмены. И в принципе новостройки продолжат оставаться намного более доступным сегментом жилья по размеру ипотечного платежа, что тоже будет поддерживать спрос», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.Объем предложения
По информации платформы bnMAP.pro, с начала текущего года объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 18%, до 49,3 тыс. объектов.
Аналитики УПН рассказали, что текущий показатель близок к историческому максимуму в 51 тыс. квартир, который был достигнут в июле 2023 года.
«К началу декабря число нереализованных новостроек стабилизировалось на отметке — 49 тыс. квартир. Из них около 2 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства», — отметил М. Хорьков.
Некоторые эксперты считают, что рынку новостроек Екатеринбурга грозит затоваривание. За последние два года объем предложения вырос
сразу на 60%. Конкуренция на рынке заметно усилилась. Поэтому возможное падение спроса на квартиры сделает многие жилые комплексы невостребованными.
Ранее УрБК писал
о рисках затухания активности покупателей на рынке новостроек Екатеринбурга. Из-за резкого ужесточения условий выдачи жилищных кредитов (как по льготным, так и по рыночным программам), удорожания квартир в последние годы и стабилизации эмоционального фона покупателей число сделок купли-продажи может заметно сократиться уже в I квартале 2024 года.