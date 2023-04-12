Продажи в новостройках выросли в пять раз

По данным платформы bnMAP.pro, на которые ссылается начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков, в мае 2023 года в Екатеринбурге заключили 2,7 тыс. сделок по договорам долевого участия. Это в 4,7 раза превышает показатели кризисного мая 2022 года и заметно больше (на 67%) уровня активного 2021 года.



Уральская столица показывает отличную динамику продаж третий месяц подряд. В целом за март-май 2023 года в Екатеринбурге заключили около 7,6 тыс. ДДУ. Это заметно больше, чем было за аналогичные месяцы 2021 и 2022 годов.



«Рынок новостроек Екатеринбурга продолжает демонстрировать отличные показатели реализации квартир. Май, традиционно, не самый активный месяц для рынка жилья, но в 2023 году он порадовал многих участников рынка. Текущий объем реализации находится на уровне лучших показателей 2021 года. В последние месяцы ежемесячно заключается 2,4-2,7 тыс. договоров долевого участия в строительстве», — заявил М. Хорьков.



Одной из причин высокого спроса на квартиры является качественное разнообразие рынка новостроек Екатеринбурга. В настоящее время объем предложения в этом сегменте находится на историческом максимуме. Потенциальный покупатель имеет широкие возможности для выбора в зависимости от конкретных требований.



«Число нереализованных квартир в екатеринбургских новостройках остается на отметке 47 тыс. Из них только 2,9 тысяч сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства. Роста числа сданных в эксплуатацию, но непроданных квартир не происходит. Исторический рекорд по объему предложения пока не пугает застройщиков, которые продолжают готовить к выводу на рынок новые проекты», — отметил М. Хорьков.



Также продажи на рынке новостроек поддерживают различные стимулирующие меры. Речь идет о госпрограммах «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», а также о корпоративных ипотечных программах от застройщиков. Благодаря этим инструментам Свердловская область показывает сильную динамику по жилищному кредитованию.



По данным Банка России, в апреле 2023 года на Среднем Урале выдали 6 тыс. 087 ипотечных кредитов. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца 2023 года в регионе выдали 19 тыс. 351 кредит. Это примерно на 2 тыс. больше, чем в прошлом году (17 тыс. 050).



Еще один драйвер спроса — замедление темпов роста цен на квартиры в новостройках Екатеринбурга. По словам Михаила Хорькова, за последние 12 месяцев жилье на первичном рынке подорожало всего на 4%.



«Высокая конкуренция на рынке новостроек продолжает сдерживать возможности девелоперов в ценовой плоскости, но не приводит к снижению цен. Большинство продавцов на рынке поддерживает стабильные цены, допуская незначительные корректировки как в сторону повышения, так и снижения на отдельные типы квартир», — рассказал М. Хорьков.



По подсчетам аналитиков «Авито Недвижимости», средняя цена квартир в екатеринбургских новостройках за последний год также выросла на 4%. Причем в мае 2023 года была зафиксирована нулевая динамика (по сравнению с предыдущим месяцем). Средняя цена одного объекта на рынке по-прежнему составляет 5,6 млн руб.



Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что в последние месяцы цены не показывают ярко выраженную динамику.



«Сравнение средних цифр за апрель и май показывает, что рынок замер в ожидании новостей извне. И хотя колебания цен на локальных рынках в разных городах существуют, они разнонаправленные и не задают какой-либо вектор, актуальный для всей страны (например, на снижение или рост стоимости квартир)», — заявил Д. Алексеев.



Напомним, что средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга, по данным портала «Мир квартир», составляет 124 тыс. 245 руб. за кв. м. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого год. Дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от динамики ипотечных ставок, реальных доходов населения и других важнейших макроэкономических индикаторов.



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