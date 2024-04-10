В Екатеринбурге ожил рынок новостроек

В Екатеринбурге третий месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и платформы bnMAP.pro, в апреле 2024 года в городе заключили 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Эта цифра сопоставима с показателем марта текущего года (2,25 тыс.). Однако по сравнению с январем (1,1 тыс.) и февралем 2024 года (1,8 тыс.) число сделок заметно выросло. Впрочем, аналитики отмечают, что текущий всплеск продаж далек от предыдущих периодов ажиотажного спроса на квартиры.
Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что рынок новостроек Екатеринбурга продолжает демонстрировать восстановление спроса после сезонного провала в январе.
«Но на фоне прошлогоднего ажиотажа этот процесс пока не выглядит сильным. Результаты продаж в апреле 2024 года близки к показателям прошлого месяца и немного уступают аналогичному периоду 2023 года», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG EKB
.
Он также отметил, что темпы вывода на рынок новостроек уральской столицы новых проектов опережают объемы поглощения. За последний месяц объем предложения в городе увеличился с 48,3 до 48,8 тыс. квартир. Из них только 3,2 тыс. квартир сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.
Екатеринбургские девелоперы пока не снижают свою активность. За последний год объем предложения на рынке новостроек увеличился на 3%, за 24 месяца — сразу на 66%.
Несмотря на рост конкуренции, уральские девелоперы продолжают увеличивать цены на свои объекты. По данным
аналитического сервиса bnMAP.pro, средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга увеличилась на 20%, до 147,2 тыс. руб. за «квадрат».
«Ценовая политика отдельных продавцов остается дробной. Большинство девелоперов настраивается на заметное снижение продаж во второй половине текущего года, поэтому стремится сформировать финансовый задел на период неопределенности в текущих условиях «высокого рынка». Наиболее гибкую ценовую политику демонстрируют те проекты, которые вышли на рынок не так давно, не успели наполнить эскроу счета и готовы привлекать покупателей ценой», — полагает М. Хорьков.
Аналитики портала «Мир квартир» приводят другие цифры. По их данным
, средняя цена предложения в екатеринбургских новостройках за последний год выросла на 18%, до 146 тыс. 596 руб. за кв. м. При этом в апреле показатель снизился на 0,3%. Аналогичная ситуация отмечается и в других крупных российских городах.
«Мы видим, что рост цен на новостройки замедлился, а во многих городах пошел процесс снижения. За I квартал этого года квадратный метр подешевел всего в трех городах, а за один только апрель — в 21. Несомненно, здесь сказалось уменьшение выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за нее стали брать комиссию», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По его мнению, на рынке новостроек в скором времени может произойти смена ценового тренда.
«Видимо, можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля 2024 года, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», — сказал П. Луценко.
Михаил Хорьков добавляет, что в ближайшие месяцы можно ожидать скачок спроса из-за фактора возможной отмены льготной ипотеки. После этого активность на рынке должна заметно снизиться.
«Напомним, что на второй квартал текущего года многие продавцы возлагают большие надежды. Участники рынка ждут заметной корректировки льготных программ со второй половины года и советуют не откладывать решения по покупке новостроек», — заявил главный аналитик УПН.
Эксперты прогнозируют усиление конкуренции между застройщиками летом-осенью текущего года из-за возможного снижения продаж и большого числа новых проектов, которые продолжают выходить на рынок. В этой ситуации некоторые жилые комплексы рискуют оказаться невостребованными. Изображение создано с помощью нейросети Midjourney