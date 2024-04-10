В Екатеринбурге ожил рынок новостроек

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Зимняя пауза на рынке новостроек

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Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...

За год количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу марта этого ...