Рынок новостроек растет четвертый месяц подряд

Материалы по теме

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

В мае 2024 года в Екатеринбурге заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом написал ...

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В мае 2024 года в Екатеринбурге заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...

В Екатеринбурге ожил рынок новостроек

В апреле в городе заключили 2,3 тыс. договоров долевого участия ...

Рынок новостроек выходит из спячки

В Екатеринбурге в марте заключили 2,25 тыс. договоров долевого участия ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...