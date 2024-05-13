Рынок новостроек растет четвертый месяц подряд

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и платформы bnMAP.pro, в мае 2024 года в городе заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это заметно больше, чем в апреле (2,3 тыс.), марте (2,25 тыс.), феврале (1,8 тыс.) и январе текущего года (1,1 тыс.).
Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков считает, что скачок спроса связан с приближением срока завершения действия программы «Ипотека с господдержкой» под 8% — 1 июля 2024 года. Многие семьи торопятся успеть взять жилищный кредит на прежних условиях.
«Хороший результат мая, и ожидания на июнь позволят продавцам создать неплохой задел для перехода к новому этапу развития рынка с адресными, но не массовыми ипотечными стимулами. Именно такие изменения декларируются правительством. Но проблема момента в том, что за несколько недель до 1 июля у участников рынка нет четких ориентиров по контурам этих перемен», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG
.
Аналитик отмечает, что возможное сокращение объемов господдержки рынка жилья пока не пугает екатеринбургских девелоперов. Они продолжают активно выводить на рынок новые проекты. С начала текущего года объем предложения в новостройках Екатеринбурга вырос на 8%.
«В мае 2024 число нереализованных квартир на первичном рынке выросло до рекордной отметки в 51 тысячу. Из них только 3,1 тыс. квартир сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства. Показательно, что до последнего времени число готовых новостроек от застройщика сильно не меняется. Абсолютное большинство квартир продается на стадии строительства», — заявил М. Хорьков.
Также аналитик рассказал, что за последний месяц средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга немного снизилась — со 147,2 до 146,6 тыс. руб. за «квадрат». При этом за последние 12 месяцев показатель вырос на 19%.
«Цены на первичном рынке стабилизировались. Девелоперы, ожидая спада продаж во второй половине года, предпочитают продать больше, а не дороже. Продавцы на начальных этапах строительства демонстрируют большую гибкость в ценообразовании. В условиях высоких ставок им необходимо наполнять эскроу-счета, поэтому покупатели вновь могут рассчитывать на более разумные цены на котловане», — отмечает М. Хорьков.
Эксперты сервиса цифровой аналитики «Объектив. РФ» добавляют, что дальнейший рост цен на квартиры в екатеринбургских новостройках сдерживает высокая конкуренция между застройщиками. По данным компании, ни один девелопер не контролирует более 10% от общего объема продаж. При этом первая пятерка лидеров занимает чуть более трети рынка.
«Рынок Екатеринбурга весьма конкурентен и на нем сложно занять существенную рыночную долю. В то же время высокая конкуренция среди девелоперов сдерживает цены на новостройки и способствует качественному росту проектов», — полагают аналитики сервиса «Объектив. РФ».
Эксперты сходятся во мнении, что возможное прекращение ряда льготных ипотечных программ неизбежно приведет к снижению спроса на жилье во II полугодии.
В Минстрое РФ считают, что реализация этого сценария не приведет к фатальным последствиям для строительной отрасли.
«Будет ли сокращение спроса? Ну, конечно, будет. Будет ли оно фатальным для того, чтобы как-то обрушить те темпы строительства, которые мы с вами все вместе здесь набрали за последние четыре года? Я думаю, нет», — сказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, отвечая на вопрос о возможности возникновения «навеса» в распроданности квадратных метров из-за недоступности ипотеки, в ходе сессии «Сколько стоит будущее. Ставка решает все» на Петербургском международном экономическом форуме.
Замминистра отметил
, что продолжают оставаться инструменты, среди которых, к примеру, инфраструктурные облигации, позволяющие застройщикам оптимизировать затраты и правильно формировать модели развития своих проектов.
Ранее УрБК писал
, что при сохранении текущих темпов продаж для распродажи остатков на первичном рынке жилья Екатеринбурга потребуется 2,6 года. В случае отмены программы «Ипотека с господдержкой» и ужесточения условий «Семейной ипотеки» этот срок может заметно увеличиться.