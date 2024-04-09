В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...

В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. На рынке новостроек Екатеринбурга завершился период ажиотажного спроса. Об этом написал ...

Средняя цена «квадрата» в новостройках Екатеринбурга приблизилась к 150 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...

В Екатеринбурге число договоров долевого участия в 2023 году выросло на 84%

В Екатеринбурге с начала года продали почти 1 млн кв. метров жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. За 11 месяцев 2021 года в Екатеринбурге реализовали 947 тыс. кв. м. жилья в ...