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Вчера, 11:18

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В мае 2024 года в Екатеринбурге заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

Напомним, что в апреле текущего года в городе заключили 2,3 тыс. ДДУ, марте — 2,25 тыс., феврале — 1,8 тыс., в январе — 1,1 тыс.

Михаил Хорьков считает, что скачок спроса связан с приближением срока завершения действия программы «Ипотека с господдержкой» под 8% — 1 июля 2024 года. Многие семьи торопятся успеть взять жилищный кредит на прежних условиях.

«Хороший результат мая, и ожидания на июнь позволят продавцам создать неплохой задел для перехода к новому этапу развития рынка с адресными, но не массовыми ипотечными стимулами. Именно такие изменения декларируются правительством. Но проблема момента в том, что за несколько недель до 1 июля у участников рынка нет четких ориентиров по контурам этих перемен», — сообщил М. Хорьков.
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