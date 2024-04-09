В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...12.03.2024 Аналитики УПН отмечают снижение активности на рынке новостроек Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. На рынке новостроек Екатеринбурга завершился период ажиотажного спроса. Об этом написал ...12.03.2024 Средняя цена «квадрата» в новостройках Екатеринбурга приблизилась к 150 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 149 тыс. руб. ...12.01.2024 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в 2023 году выросло на 84%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...16.12.2021 В Екатеринбурге с начала года продали почти 1 млн кв. метров жилья в новостройках
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. За 11 месяцев 2021 года в Екатеринбурге реализовали 947 тыс. кв. м. жилья в ...