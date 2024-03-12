УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В мае 2024 года в Екатеринбурге заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. На рынке новостроек Екатеринбурга завершился период ажиотажного спроса. Об этом написал ...

Средняя цена «квадрата» в новостройках Екатеринбурга приблизилась к 150 тыс. рублей

В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза

В Екатеринбурге с начала года продали почти 1 млн кв. метров жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. За 11 месяцев 2021 года в Екатеринбурге реализовали 947 тыс. кв. м. жилья в ...