Ажиотаж перед обвалом

Екатеринбург установил новый рекорд 2024 года по числу сделок в новостройках за один месяц. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) и аналитической платформы bnMAP.pro, в июне в городе заключили 3,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Это один из самых лучших месячных показателей за последние годы.
Примечательно, что число ДДУ в уральской столице растет пятый месяц подряд. Так, в январе текущего года было заключено 1,1 тыс. договоров, в феврале — 1,8 тыс., в марте — 2,25 тыс., в апреле — 2,3 тыс., в мае — 3 тыс.
Начальник аналитического отдела УПН партнер платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков связывает рост продаж в июне с приближением срока окончания действия льготной ипотеки — 1 июля. Многие семьи торопились взять жилищный кредит на прежних условиях.
«После заметного оживления спроса в мае 2024 года рынок новостроек продолжил набирать обороты в последний месяц действия льготных программ. Число сделок достигло максимума в текущем году, но показатели реализации остались ниже уровня осеннего ажиотажа 2023 года, когда ежемесячно заключалось по 4-5 тыс. договоров», — написал Михаил Хорьков в своем блоге REBURG EKB
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По его данным, за последний месяц объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга увеличился с 51 до 53 тыс. квартир.
«В условиях неопределенности девелоперы Екатеринбурга продолжали выводить на рынок новые проекты. Более того, они продолжают поступать на рынок уже в июле. Проблем с ассортиментом в ближайший год у покупателей не будет», — заявил М. Хорьков.
Отметим, что ажиотажный спрос на квартиры в новостройках Екатеринбурга привел не только к росту предложения, но и к новым ценовым рекордам.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения в городе за II квартал увеличилась на 1,8%, до 149 тыс. 705 руб. за «квадрат». При этом с начала года показатель вырос на 7,8%.
В целом по стране стоимость жилья на «первичке» за три месяца увеличилась на 2,4%, за полугодие — на 6,1%.
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко заявил, что темпы роста цен на квартиры за I полугодие оказались выше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Несомненно, повлиял ажиотажный покупательский спрос в преддверии окончания льготной ипотеки. Теперь главная интрига в том, как поведет себя рынок после 1 июля, когда эта программа прекратит свое действие. Скорее всего, застройщики постараются удерживать цены на прежнем уровне, сколько смогут, но потом им придется все равно урезать ценники», — рассказал Павел Луценко.
Аналитики сервиса «Екбнедвижка» считают, что из-за отмены программы «Ипотека с господдержкой» под 8% число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга может сократиться в два раза.
«Дело в том, что ставки по рыночным программам достигли аномально высокого уровня (18-19%). И подавляющее число екатеринбуржцев не может себе позволить взять кредит на таких условиях. Тем более, сейчас благоприятная ситуация на рынке вкладов. И многие семьи захотят не тратить деньги на жилье, а копить», — полагают аналитики.
Эксперты напомнили, что первичный рынок жилья Екатеринбурга в последние годы имел колоссальную зависимость от льготной ипотеки. Поэтому после окончания действия программы многие девелоперы недосчитаются покупателей. Застройщикам придется приспосабливаться к работе в новой экономической реальности.