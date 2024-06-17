Ажиотаж перед обвалом

Средняя цена предложения в екатеринбургских новостройках превысила 150 тыс. рублей за «квадрат» ...

В Екатеринбурге в мае заключили около 3 тыс. договоров долевого участия ...

В Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках

В мае 2024 года в Екатеринбурге заключили 3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом написал ...