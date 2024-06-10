Новый рекорд на рынке жилья

Первичный рынок жилья Екатеринбурга обновил ценовой рекорд. По данным сервиса цифровой аналитики «Объектив. РФ», в мае 2024 года средняя цена предложения впервые превысила отметку в 150 тыс. руб. за кв. м. Аналитики связывают рост цен с повышенной активностью покупателей в преддверии возможной отмены льготной госпрограммы «Ипотека с господдержкой» и ужесточения условий «Семейной ипотеки».
По данным «Объектив. РФ», по состоянию на 1 июня средняя цена «квадрата» в новостройках уральской столицы составляет 150 тыс. 447 руб. За последний месяц показатель увеличился на 1,4%, за год — на 19,5%.
«Рост цен ускорился по сравнению с мартом-апрелем из-за предстоящей отмены льготной ипотеки, а в июне показатель наверняка окажется еще выше. Тем интереснее будет наблюдать за динамикой средней цены во второй половине года», — рассказали аналитики.
Отметим, что в конце весны — начале лета текущего года на рынке новостроек Екатеринбурга заметно активизировались покупатели. Число сделок заметно выросло. Многие семьи торопятся успеть взять льготный жилищный кредит на прежних условиях.
Большинство экспертов считают такую стратегию поведения правильной. Они в ближайшее время ожидают резкого ужесточения условий предоставления льготных кредитов.
«С 1 июля 2024 года льготная ипотека может быть скорректирована по «жесткому сценарию». Помимо отмены субсидированных ставок «для всех», изменения коснутся и условий по семейной программе (с повышением ставок до 12% для семей с детьми старше шести лет)», — полагает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
По ее оценкам, при неблагоприятном развитии событий (без льготной ипотеки) платеж по жилищным кредитам на покупку квартиры на «первичке» вырастет в два раза.
«Ипотека на рынке новостроек будет выдаваться по рыночным расценкам, как и на «вторичке» (где ключевые банки еще и повысили ставки выше 18%). Это приведет к двукратному росту ежемесячного платежа по сравнению с сегодняшними показателями. Возможное ужесточение условий семейной программы (предлагаемое Минфином) увеличит стоимость обслуживания займа на 64%», — сказала Е. Лапшина.
Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков добавляет, что многие застройщики мыслят глобально, поэтому отказываются в текущей ситуации поднимать ценник на свои объекты.
«Цены на первичном рынке стабилизировались. Девелоперы, ожидая спада продаж во второй половине года, предпочитают продать больше, а не дороже. Продавцы на начальных этапах строительства демонстрируют большую гибкость в ценообразовании. В условиях высоких ставок им необходимо наполнять эскроу-счета, поэтому покупатели вновь могут рассчитывать на более разумные цены на котловане. По итогам мая средняя цена реализации 1 кв. м составила 146,6 тыс. руб. (данные аналитической платформы bnMAP.pro — прим. ред.). Это на 19% выше мая прошлого года», — заявил М. Хорьков.
Аналитик отмечает, что возможное сокращение объемов господдержки рынка жилья пока не пугает екатеринбургских девелоперов. Они продолжают активно выводить на рынок новые проекты. С начала текущего года объем предложения в городских новостройках вырос на 8%.
Ранее УрБК писал
, что в Екатеринбурге четвертый месяц подряд растет активность покупателей квартир в новостройках. По расчетам УПН и платформы bnMAP.pro, в мае 2024 года в городе заключили 3 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Это заметно больше, чем в апреле (2,3 тыс.), марте (2,25 тыс.), феврале (1,8 тыс.) и январе текущего года (1,1 тыс.).Изображение создано с помощью нейросети Midjourney