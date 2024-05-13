Запаса квартир в Екатеринбурге хватит на два-три года

При сохранении текущих темпов продаж для распродажи остатков на первичном рынке жилья Екатеринбурга потребуется 2,6 года, говорится в исследовании сервиса цифровой аналитики «Объектив. РФ». Эксперты отмечают, что спрос на жилье в городе остается стабильным. Поэтому любые прогнозы по «затовариванию» рынка пока являются преждевременными.
По данным сервиса, с начала года объем предложения в Екатеринбурге вырос на 13,5%, до 1 млн 425 тыс. кв. м. В настоящее время в открытой экспозиции находится более 29 тыс. квартир. При этом остатки в строящихся домах составляют 57 тыс. 705 лотов совокупным объемом 2 млн 831 тыс. кв. м.
Несмотря на рост числа непроданных квартир, эксперты пока не видят дисбаланса спроса и предложения. Это связано с относительно высокими темпами продаж квартир в уральской столице. Ежемесячно в городе реализуют около 2 тыс. объектов.
«Среднемесячный объем реализации за январь-апрель 2024 года составляет около 1 тыс. 890 лотов или 91 тыс. кв. м., что вполне коррелирует с показателями аналогичного периода прошлого года», — считают аналитики сервиса «Объектив. РФ».
Ранее руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказывал
, что в апреле 2024 года темпы вывода на первичный рынок жилья Екатеринбурга новых проектов опередили объемы поглощения. По его данным, за последний месяц объем предложения в уральской столице увеличился с 48,3 до 48,8 тыс. квартир.
Эксперты отмечают, что в апреле не произошел прогнозируемый многими наблюдателями скачок спроса.
«Вопреки ожиданиям девелоперов, рынок пока не демонстрирует активного роста в преддверии сокращения программ льготной ипотеки», — считают аналитики сервиса «Объектив. РФ».
Другие эксперты добавляют, что в первой половине мая ситуация изменилась. Об этом, в частности, рассказал владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.
«Мы уже видим существенный рост обращений клиентов. В апреле рынок еще был спокойный, но сейчас, в мае, я вижу большое оживление. И, очевидно, мы входим в фазу двух очень активных месяцев работы», — написал Никита Словиковский в своем Telegram-канале.
Напомним, что программа «Ипотека с господдержкой» под 8% должна официально завершиться 1 июля 2024 года. По мере приближения этой даты активность на рынке будет только расти, так как многие заемщики захотят успеть оформить ипотеку на прежних условиях.
«Отмена льготной ипотеки и корректировка условий семейной программы может привести к кратковременному росту спроса перед 1 июля, хотя рекордов на рынке мы не ожидаем, так как высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей. Рост активности в мае и, особенно, июне (через вымывание доступного предложения) приведет к небольшому скачку цен (до 5% от сегодняшних цифр)», — считает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Никита Словиковский полагает, что полное сворачивание льготных программ сильно ударит по всем участникам рынка.
«Мне, как предпринимателю и владельцу агентства недвижимости, очень важно уметь смотреть за горизонт и вовремя распознавать риски. И сейчас главный риск для моего бизнеса — это отмена льготной ипотеки для рынка новостроек 1 июля 2024 года. Потому что за последний год 70% денег в мое агентство заходило с рынка «первички». А на нем практически все сделки сейчас идут либо по обычной льготной ипотеке «Господдержка 2020» по ставке 8%, либо по «Семейной ипотеке» по ставке 6%. Без этих субсидируемых государством программ обычная рыночная ипотека будет на уровне 16-17%», — рассказал Н. Словиковский.
Впрочем, российские власти вряд ли полностью откажутся от поддержки строительного сектора. Программу «Семейная ипотека» решили продлить до 2030 года (правда, есть вероятность, что ее оставят только для родителей маленьких детей). А вместо «Ипотеки с господдержкой» наверняка введут какие-то заместительные меры. Несмотря на это падение спроса во II полугодии 2024 года кажется неизбежным из-за снижения доступности жилищного кредитования, роста цен на жилье
в последние годы и других неблагоприятных факторов. В этом случае у свердловских застройщиков заметно вырастут товарные запасы. Вместе с тем очевидно, что строительный сектор Екатеринбурга имеет большой запас прочности. И участники рынка неоднократно демонстрировали, что могут максимально быстро адаптироваться к новым условиям.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney