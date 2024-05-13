Запаса квартир в Екатеринбурге хватит на два-три года

В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...