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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Заведующий сектором экскурсионного сервиса ЕМИИ Юрий Чудинов расскажет ценителям искусства о жизни Антверпена XVII века и познакомит с особенностями интеллектуальной и гуманистической среды, которая была характерна для этого крупного художественного центра Западной Европы. Кроме того, на экскурсии гости музея узнают о наиболее известных шедеврах декоративно-прикладного искусства и живописи эпохи барокко, а также познакомятся с культурой коллекционирования того периода.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации весной. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры. https://urbc.ru/1068135376-zoloto-flandrii-v-ekaterinburge.html

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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