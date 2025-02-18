Золото Фландрии в Екатеринбурге

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) открывается выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Масштабный выставочный проект познакомит уральцев с жизнью Антверпена XVII столетия и расскажет об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века.В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.«Это тот самый проект, который в полной мере можно описать словом «роскошный». Здесь можно будет увидеть все многообразие эрмитажных коллекций и искусства Фландрии во всех нишах: в живописи, в скульптуре и графике. Это настоящее визуальное пиршество для нашего посетителя. Но проект еще и очень концептуален: за этой роскошной картинкой стоит серьезное содержание, которое призвано отразить не только искусство этого периода и Антверпена в целом, но и идею коллекционирования, чего-то уникального. Важная составляющая проекта посвящена частным коллекционерам как явлению, которое предвосхищает появление музея», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.Стоит отметить, что живопись фламандских художников XVII столетия представлена на выставке во всем многообразии жанров: пейзажи, портреты, исторические и бытовые картины, а также натюрморты и анималистические сцены. Многие из работ имеют символическое и аллегорическое прочтения и приобретались владельцами для показа гостям и рассуждения не только о великолепии живописи, но и о сюжетах, и их интерпретации.В экспозиции гости смогут увидеть произведения кисти Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франса Снейдерса, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего, Франса Франкена II и других художников.«Эрмитаж впервые в таком составе показывает фламандское искусство в России. Это такая полифония изобразительного искусства и жанров — портреты, пейзажи, натюрморты. Важные ключевые точки развития фламандской школы. Проходя по залам, можно ощутить то самое жизненное чувство эпохи барокко», — отметил хранитель коллекции фламандской живописи XVII века Государственного Эрмитажа Владислав Статкевич.Обращают на себя внимание шедевры зрелого мастерства Питера Пауля Рубенса — «Эскизы декоративного убранства Антверпена по случаю прибытия нового наместника 17 апреля 1635 года» — проекты «Арки Геракла» и «Арки Фердинанда», ставшие основой для праздничного убранства Антверпена к въезду нового правителя Фландрии инфанта Фердинанда.В залах можно увидеть картины кисти выдающегося мастера портретной живописи, сподвижника Рубенса — Антониса ван Дейка. Это живой и трогательный «Семейный портрет», «Портрет Николаса Рококса», «Портрет Эверхарда Ябаха», известного банкира и коллекционера родом из Кёльна. Отдельная часть экспозиции посвящена графике.Важнейшим акцентом является история коллекционирования. Расцвет художественной культуры в Антверпене XVII столетия связан с огромным интересом фламандцев к искусству, а также всевозможным редкостям, как природным, так и рукотворным. Эпоха барокко — это время распространения кунсткамер, кабинетов редкостей, в которых коллекционер мог продемонстрировать свои богатства.Обширные художественные собрания были у многих влиятельных и обеспеченных жителей Антверпена. Они демонстрировали высокий статус владельца, его финансовое благополучие. Грандиозная коллекция была и у самого Питера Пауля Рубенса. На выставке можно увидеть некоторые из резных камней из обширного собрания Рубенса, которые некогда принадлежали художнику, среди них камея «Иосиф и его братья».«Понятие «кабинет редкостей» как пространство оформляется в XVI веке, тогда же появился кабинет, как вид мебели. Мы привезли немецкий настольный кабинет, который украшен черным деревом и инкрустацией слоновой кости. В таких кабинетах хранились монеты, ценные документы, письма, медали, и античные резные камни или глиптика. И здесь же мы показываем роскошные произведения глиптики, некоторые из них происходят из коллекции самого Рубенса», — отметила куратор выставки, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Татьяна Косоурова.Также неотъемлемой частью экспозиции стали традиционные для Фландрии виды декоративного искусства, определившие ее международную славу, — великолепные шпалеры, изысканные затканные золотом настенные ковры, легкое и почти невесомое кружево, бывшее важной деталью костюма, что хорошо заметно на портретах того времени.Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» будет представлена с 21 марта по 21 сентября 2025 года в Центре «Эрмитаж-Урал».Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.