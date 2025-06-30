УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:01

В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Мероприятия начнутся в 13.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

На лекции «Секреты фламандской живописи: от мастерской художника к современной лаборатории» научный сотрудник сектора западноевропейского искусства ЕМИИ Лиана Бекмансурова расскажет, как знание о том, какие материалы и технические приемы использовал живописец; помогают ли специалистам в установлении авторства произведения; какие современные методы помогают отличить оригинальную работу художника от подделки, какой эскиз художник задумывал на начальном этапе создания своего произведения. Кроме того, слушателям будет предложено разобраться, как строилась работа в мастерской Питера Пауля Рубенса и для чего в последующие эпохи переводили живопись с одной основы на другую.

В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Так, выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 1 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 1 июля состоится открытая ...

23.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится открытая ...

20.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 июня состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 июня пройдет открытая ...

16.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...

21.05.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая состоится лекция о творчестве Питера Пауля Рубенса «Король художников и художник королей»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 мая пройдет лекция ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18