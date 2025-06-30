В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 1 июля состоится открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 1 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 июня пройдет открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 июня состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая состоится лекция о творчестве Питера Пауля Рубенса «Король художников и художник королей»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 мая пройдет лекция ...