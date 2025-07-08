Розовый город, золотой век и фантастические львы

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 июля состоится кураторская ...

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 1 июля состоится открытая ...

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится открытая ...

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...

В музее наивного искусства 1 июня в рамках фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» пройдут художественные мастер-классы для детей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 1 июня в честь Дня защиты детей в ...