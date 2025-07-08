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Розовый город, золотой век и фантастические львы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

Диалог с золотом Фландрии

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 12 июля в 13.00 состоится открытая экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева познакомит ценителей искусства с жизнью Антверпена XVII века и расскажет об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы. Кроме того, на экскурсии участники познакомятся с главными шедеврами живописи и декоративно-прикладного искусства эпохи барокко, а также узнают о культуре коллекционирования того времени.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

А 13 июля здесь же в 16.00 специалист отдела просвещения ЕМИИ Мария Ефимовская в рамках творческой лаборатории проведет мастер-класс «Классика и современность: в поиске визуального диалога».

Участники смогут по-новому взглянуть на культурное наследие фламандской живописи и, используя технику коллажа, создать собственные визуальные интерпретации. Объединяя фрагменты прошлого и элементы современной культуры, мы попробуем выстроить диалог между эпохами с помощью художественных образов. Вдохновением для творчества послужат произведения мастеров XVII века, атмосфера выставки, ваша фантазия и собственное мироощущение. Классика встретится с модой, поп-культурой и вашим взглядом на мир.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

«Материалы предоставляются музеем, но вы также можете принести журналы и изображения для коллажа, чтобы сделать пространство для работы еще более индивидуальным, необычным и интересным! Ждем всех, кто хочет творить, экспериментировать и рассуждать о роли искусства в современном мире!», — пишет ведущая Мария Ефимовская в приглашении на мероприятие.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в Екатеринбурге весной этого года. Всего в составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Фантастические львы и придуманные попугаи

В музее наивного искусства и в центре «Эрмитаж-Урал» 13 июля в 12.00 и в 14.00 в рамках фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» пройдут два мастер-класса под общим названием «Наивное сафари». Оба мероприятия будут интересны ребятам в возрасте от 6 до 10 лет. Занятия будут длиться по 45 минут.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

Так, в полдень в Музее наива начнется занятие «Лев, которого я придумал», которое проведет сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова.

«Отправимся в страну, где тигры бывают розовыми, а рыбы умеют улыбаться. Узнаем, кто такие наивные художники, как рисуют те, кто никогда не видел настоящего льва, поиграем в веселые игры и получим первую наклейку для своей наивной открытки», — говорится в приглашении для участников.

В 14.00 начатая ранее тема животных продолжится в ходе занятия «Попугаичий дуэт» в стенах центра «Эрмитаж-Урал». Здесь занятие пройдет под руководством специалиста по просветительской работе ЕМИИ Марины Поповой.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

«Продолжим путешествие: встретим лошадку-обнимашку, побываем на свадьбе попугаев и увидим настоящую палитру художника. Получим вторую наклейку и раскрасим открытку», — сообщается в анонсе мастер-класса.

Розовый город и главный художник

В музее наивного искусства в эти выходные также пройдут мероприятия, которые будут интересны взрослых поклонникам походов в музей. Так, 12 июля в 13.00 заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко прочтет лекцию «От розового города до Красной площади: Армянский наив».

Розовый город, золотой век и фантастические львы

Она напомнит слушателям, что армянское наивное искусство является одним их самых самобытных художественных феноменов. В нем отражаются народные традиции, поэтическая самобытность, красота и трагичная судьба армянского народа. Наивное искусство армян стало уникальной формой отражения национальной идентичности, истории личной и глобальной.

В рамках лекции слушатели сможете соприкоснуться с живой и яркой душой армянской живописи посредством солнечной палитры Гаянэ Шушеци, лирической поэзии Нины Габриэлян, импрессионистических находок Константина Мурадова и выверенных пространств Вагана Сакияна и других художников из Всемирной энциклопедии наивного искусства.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

В воскресенье, 13 июля в 16.00 куратор фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» и научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова в этой же локации прочтет лекцию «Мастерская художника. Павел Леонов — главный наивный художник».

«Художник-самоучка и вечный мечтатель, Павел Леонов создавал удивительные миры, наполненные яркими красками, гармонией и бесконечной верой в лучшее. Его работы — это гимн воображению, где реальность переплетается с фантазией, а обыденность превращается в миф о лучшей жизни», — говорится в анонсе мероприятия.

Розовый город, золотой век и фантастические львы

На лекции Яна Таушканова предложит слушателям поговорить о непростом жизненном и ярком творческом пути художника — от живописи на кусках мешковины до всемирной известности и выставок в крупнейших городах Европы.
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