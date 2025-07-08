В поисках странностей, выхода и ценностей

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.Прощание с Фландрией
Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», представленная
в культурном центре «Эрмитаж-Урал» с конца марта, завершится 21 сентября. Поэтому в заключительный день поклонников фламандской живописи ждет сразу два мероприятия. Первое из них будет интересно детям в возрасте от шести лет. Музейное занятие «В поисках ценностей: Тайны волшебных кабинетов» начнется в воскресенье, в 11.00.
Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит ребятам отправиться в путешествие сквозь века, чтобы сыграть роль детективов и раскрыть секреты эпохи барокко.
«На выставке «Золотой век искусства Фландрии» вас ждет увлекательный квест, где каждый экспонат — это ключ к новым открытиям. На квесте мы разгадаем ребусы, найдем спрятанные среди шедевров подсказки и исследуем диковинные экспонаты «кабинета редкостей», как настоящие коллекционеры XVII века», — пишет автор занятия в приглашении на мероприятие.
Участие в занятии доступно только по предварительной записи, количество мест ограничено (12 человек). Телефон для справок: +7(343) 290-90-26.
А в 14.00 и в 16.00 в этот же день у ценителей искусства будет последняя возможность посетить кураторские экскурсии по экспозиции, которые проведет сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель фламандской живописи Владислав Статкевич.
Выставка «Золотой век искусства Фландрии» в течение полугода была открыта для уральцев. На экспозиции можно было познакомиться с жизнью Антверпена XVII столетия и узнать о интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века. Сто экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа были призваны показать Золотой век фламандской художественной культуры во всем его многообразии. В экспозиции были представлены разные живописные жанры, интересовавшие мастеров этого времени (портреты, пейзажи, натюрморты, анималистические сцены, историческая и бытовая картина), а также оригинальная и печатная графика, связанная с творчеством Рубенса и ван Дейка, декоративно-прикладное искусство от легких ажурных кружев до затканных золоченной нитью шпалер и роскошных серебряных кубков и блюд.
Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.Обретенное НЛО
В Музее наивного искусства 21 сентября в 13.00 начнется открытая экскурсия по выставке художника Михаила Ураева «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Экскурсовод научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — стали попыткой запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.
Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.Побег из кокона
Кроме того, в эти дни в стенах Большого выставочного зала культурного центра «Эрмитаж-Урал» открыта
выставка «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина». Здесь представлены работы художника, который по праву считается одним из самых ярких представителей современного искусства Санкт-Петербурга.
Художник-интеллектуал и нонконформист, за годы смелых экспериментов он выработал свой собственный и узнаваемый стиль. Его творчество характеризуется пристрастием к гротескному и ирреальному, тягой к нестабильным и пограничным состояниям, в основе которых лежат извечные инстинкты жизни и смерти, их взаимодействие и взаимопревращение. Именно этот подход отличал Николая Сажина от многих его коллег, причем не только в 1970-е годы, но и до самой смерти мастера в 2019 году.Камень и столицы
Кроме того, в эти дни ценители искусства могут познакомиться еще с одной выставкой, которая проходит в главном корпусе музея ИЗО. На Южной антресоли здесь представлена экспозиция «Три столицы. Авторское ювелирное искусство 1970-1990-х», посвященная творчеству художников-ювелиров периода активного развития и расцвета региональных школ.
Именно в это время в авторском ювелирном искусстве отчетливо проявились художественные принципы нескольких центров. Среди них наиболее ярко проявили себя представители Москвы, Ленинграда/Санкт-Петербурга и Свердловска/Екатеринбурга. Этим школам, трем ювелирным столицам, и посвящена выставка
.