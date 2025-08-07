УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:12

Двойной финисаж, колокольчики и звери

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 сентября в 12.00 начнется медиация, посвященная жизни и творчеству Пауля Питера Рубенса. Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова напомнит гостям музея о том, что Рубенс считался главным представителем «большого стиля» во Фландрии и много работал с античным наследием. Поэтому участникам мероприятия будет предложено обсудить понятие элитарной культуры, поискать следы античности в современности и обратиться к сюжетам, которые великий художник выбирал для своих работ.

Напомним, что медиация — это формат встречи на экспозиции, где главную роль играет диалог между участниками, ведущим и произведением. Цель медиации — помочь каждому участнику выстроить собственные отношения с искусством через обмен разными взглядами на него.

А в 14.00 здесь начнется концерт барочной музыки, посвященный финисажу уникальной выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Для поклонников искусства прозвучат инструментальные и вокальные произведенияя Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Франческо Кавалли и многих других композиторов. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, преподаватели и учащиеся Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского, а также приглашенные артисты музыкальных коллективов Екатеринбурга.

На следующий день в этой же локации в 16.30 участница Молодежной лаборатории ЕМИИ Елизавета Мельман проведет интерактивную экскурсию «Головоломка во Фландрии». Экскурсия будет посвящена тому, как представления об эмоциях проявляются в живописи — и в жизни. Сюжеты Рубенса, ван Дейка и Снейдерса раскроют любовь, гордость и злость персонажей мифов и живых людей. Слушая о картинах, вступая в диалог с экскурсоводом и выполняя различные задания, ценители искусства не только познакомятся с разными персонажами картин, но и узнают много нового про свой внутренний мир. Стоит добавить, что экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.

Напомним, что выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» была представлена в культурном центре «Эрмитаж-Урал» с марта этого года. В составе экспозиции зрители могли увидеть 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графику, скульптуру, глиптику, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резную кость, — демонстрирующие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Последнее стекло и звери

В корпусе отечественного искусства в полдень воскресенья начнется музейное занятие «Лито-зоопарк», которое будет интересно детям в возрасте от шести до 10 лет. Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова расскажет малышам про значение слова «лито» и познакомит с персонажами этого необычного зоопарка, где все фигурки выполнены руками талантливых уральских мастеров из самых разных камней. Малыши также сыграют в тематическую игру, нарисуют своего персонажа на маркерной доске и предложат остальным угадать особенности его характера.

А в 15.00 здесь же главный научный сотрудник Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ), хранитель коллекции керамики, фарфора и стекла Александра Пестова проведет заключительную кураторскую экскурсию по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), ПГХГ и ЕМИИ.

Куратор выставки расскажет о том, как складывалась концепция этого проекта, о технологиях стекольного производства, разнообразии форм предметов из стекла и их соответствии эпохе — от барочного XVIII столетия до модерна рубежа XIX–XX веков.

Продолжение колокольчиков

В Музее наивного искусства 14 сентября в 13.00 начнется открытая экскурсия по выставке художника Михаила Ураева «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Экскурсовод научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — стали попыткой запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.

Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.
