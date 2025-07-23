Время неопознанных колокольчиков

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась последняя выставка в рамках фестиваля другого искусства «ИНОЕ/НАИВНОЕ» — персональный проект карельского художника-аутсайдера Михаила Ураева (1959-2025). Его произведения были предложены в дар музею еще при жизни автора и экспонируются впервые.«Мы неслучайно выбрали этого автора для завершения выставки. Это именно то, ради чего мы делаем фестиваль — не только знакомство с наивным аутсайдерским искусством, но и открытие новых имен, таких, как наш последний автор», — рассказала заведующая отделением наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.Михаил Ураев — самобытный мастер из Петрозаводска, который, не имея возможности посещать крупные музеи и видеть оригиналы великих творцов, тем не менее, развил свой собственный художественный язык, далекий от бытового правдоподобия или пейзажной описательности. Его творчество — это синтез визуального образа и вербального компонента в виде авторского рассказа и /или стиха. Используя шариковую ручку, карандаш и фломастеры, «он рисовал мир изнутри — так, как видят атомы».«Михаил Ураев стал для нас настоящим открытием. Сначала нам просто пришло сообщение, что есть такой художник. Подобных писем мы получаем очень много, но посмотрев пару фотографий его работ и узнав о его жизни, мы поняли, что это нечто интересное. Когда получили посылку с его произведениями, стало ясно, что его творчество не просто интересное, оно исключительное. Нас поразило — насколько многолик этот художник. Это разнообразие мы постарались подчеркнуть в самой организации экспозиции», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.Несмотря на тяжелое врожденное заболевание и недееспособность, тяжелые условия жизни, напряженные отношения с родственниками, которые не ценили его особый талант, Михаил Ураев верил, что его предназначение — стать художником. Он часто приходил в Национальную библиотеку республики Карелия, садился за стол в читальном зале и часами рисовал, тщательно выводя каждую линию. На его работы обратила внимание писательница и библиотекарь Яна Жемойтелите и стала поддерживать художника.Художественный метод Ураева напоминал медитативный ритуал или перформанс: часами сидя в библиотеке, он покрывал бумажные листы и обертки линиями и штрихами, превращая их в визуальные партитуры. Линии часто наслаивались, создавая эффект вибрации — будто изображение вот-вот сдвинется с места.Ураев создал более 1000 графических листов, альбомов и блокнотов, объединяющих образ и слово. Через призму собственного мифа он прославлял имена мировых художников: авторов наскальной живописи, Ван Гога, Ивана Селиванова, Нико Пиромани и многих других.Название проекта «НЛО — время неопознанных колокольчиков», заимствованное у одного из поэтических сборников художника, звучит как программная метафора всего его творчества. Эти «неопознанные колокольчики» — голоса из подсознания, сигналы иных измерений, которые автор стремился уловить и материализовать в своих работах. Его искусство становится попыткой зафиксировать то неуловимое, что находится на границе между мыслью и ее воплощением, между переживанием и его пластическим выражением.«Михаил Ураев относится к художникам аутсайдарта. Это, обычно, авторы, которые имеют некую сверхценную идею, которую, как правило, они визуально воплощают. Плодят похожие композиции, создают определенный мир в определенной цветовой гамме. А вот Михаил Ураев — очень разнообразен и его увлекали в разный период времени очень разные темы», — отметила куратор выставки «НЛО — время неопознанных колокольчиков» Яна Таушканова.Всего на выставке представлено около 140 произведений мастера. Экспозиция выстроена как последовательное погружение в художественную вселенную автора, где каждый из пяти тематических залов раскрывает новый аспект его творческого метода. Здесь монохромная строгость соседствует с экспрессивной палитрой, а лаконичные формы неожиданно трансформируются, превращаясь в причудливые визуальные конструкции.Искусство Михаила Ураева невозможно вписать в привычные рамки. Его работы — это голос из «зоны молчания», преодолевший барьеры непонимания. Как те самые «неопознанные колокольчики», они звенят в пространстве современного искусства самоучек, напоминая о том, что подлинное творчество всегда рождается на границах — между словом и изображением, нормой и ее преодолением.Выставка «НЛО — время неопознанных колокольчиков» открыта для посещения в залах Музея наивного искусства на ул. Розы Люксембург,18 до 5 октября 2025 года.