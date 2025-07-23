Время неопознанных колокольчиков

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась последняя выставка в рамках фестиваля другого искусства «ИНОЕ/НАИВНОЕ» — персональный проект карельского художника-аутсайдера Михаила Ураева (1959-2025). Его произведения были предложены в дар музею еще при жизни автора и экспонируются впервые.
«Мы неслучайно выбрали этого автора для завершения выставки. Это именно то, ради чего мы делаем фестиваль — не только знакомство с наивным аутсайдерским искусством, но и открытие новых имен, таких, как наш последний автор», — рассказала заведующая отделением наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.
Михаил Ураев — самобытный мастер из Петрозаводска, который, не имея возможности посещать крупные музеи и видеть оригиналы великих творцов, тем не менее, развил свой собственный художественный язык, далекий от бытового правдоподобия или пейзажной описательности. Его творчество — это синтез визуального образа и вербального компонента в виде авторского рассказа и /или стиха. Используя шариковую ручку, карандаш и фломастеры, «он рисовал мир изнутри — так, как видят атомы».
«Михаил Ураев стал для нас настоящим открытием. Сначала нам просто пришло сообщение, что есть такой художник. Подобных писем мы получаем очень много, но посмотрев пару фотографий его работ и узнав о его жизни, мы поняли, что это нечто интересное. Когда получили посылку с его произведениями, стало ясно, что его творчество не просто интересное, оно исключительное. Нас поразило — насколько многолик этот художник. Это разнообразие мы постарались подчеркнуть в самой организации экспозиции», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.
Несмотря на тяжелое врожденное заболевание и недееспособность, тяжелые условия жизни, напряженные отношения с родственниками, которые не ценили его особый талант, Михаил Ураев верил, что его предназначение — стать художником. Он часто приходил в Национальную библиотеку республики Карелия, садился за стол в читальном зале и часами рисовал, тщательно выводя каждую линию. На его работы обратила внимание писательница и библиотекарь Яна Жемойтелите и стала поддерживать художника.
Художественный метод Ураева напоминал медитативный ритуал или перформанс: часами сидя в библиотеке, он покрывал бумажные листы и обертки линиями и штрихами, превращая их в визуальные партитуры. Линии часто наслаивались, создавая эффект вибрации — будто изображение вот-вот сдвинется с места.
Ураев создал более 1000 графических листов, альбомов и блокнотов, объединяющих образ и слово. Через призму собственного мифа он прославлял имена мировых художников: авторов наскальной живописи, Ван Гога, Ивана Селиванова, Нико Пиромани и многих других.
Название проекта «НЛО — время неопознанных колокольчиков», заимствованное у одного из поэтических сборников художника, звучит как программная метафора всего его творчества. Эти «неопознанные колокольчики» — голоса из подсознания, сигналы иных измерений, которые автор стремился уловить и материализовать в своих работах. Его искусство становится попыткой зафиксировать то неуловимое, что находится на границе между мыслью и ее воплощением, между переживанием и его пластическим выражением.
«Михаил Ураев относится к художникам аутсайдарта. Это, обычно, авторы, которые имеют некую сверхценную идею, которую, как правило, они визуально воплощают. Плодят похожие композиции, создают определенный мир в определенной цветовой гамме. А вот Михаил Ураев — очень разнообразен и его увлекали в разный период времени очень разные темы», — отметила куратор выставки «НЛО — время неопознанных колокольчиков» Яна Таушканова.
Всего на выставке представлено около 140 произведений мастера. Экспозиция выстроена как последовательное погружение в художественную вселенную автора, где каждый из пяти тематических залов раскрывает новый аспект его творческого метода. Здесь монохромная строгость соседствует с экспрессивной палитрой, а лаконичные формы неожиданно трансформируются, превращаясь в причудливые визуальные конструкции.
Искусство Михаила Ураева невозможно вписать в привычные рамки. Его работы — это голос из «зоны молчания», преодолевший барьеры непонимания. Как те самые «неопознанные колокольчики», они звенят в пространстве современного искусства самоучек, напоминая о том, что подлинное творчество всегда рождается на границах — между словом и изображением, нормой и ее преодолением.
Выставка «НЛО — время неопознанных колокольчиков» открыта для посещения в залах Музея наивного искусства на ул. Розы Люксембург,18 до 5 октября 2025 года.