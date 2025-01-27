Плановое искусство

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) представил план выставок на 2025 год. Мероприятие подобного формата прошло в культурном учреждении в третий раз.
Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказал о выставках, фестивалях и других событиях, которые на протяжении всего года будут происходить на четырех площадках: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18, и в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5. Всего на год запланировано порядка 20 выставок и различных мероприятий.Корпус отечественного искусства
В корпусе отечественного искусства в этом году уже открылась одна выставка из заявленных в плане. 12 февраля зрители смогли увидеть проект, посвященный творчеству малоизученного немецкого художника «Эрих Борхерт в России»
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В марте в этой же локации стартует выставка работ участников XIV Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера». В апреле в здании на Плотинке откроется экспозиция «Неизвестная Куса. Художественное литье из чугуна XIX–XX веков». Она будет приурочена к 125-летию поездки Каслинского чугунного павильона на художественно-промышленную выставку в Париж. В этом году ЕМИИ в честь этой даты решил уделить внимание кусинскому литью из чугуна XIX-XX веков.
«Куса — второй по значимости центр художественного литья из чугуна. У нас никогда не было отдельного проекта, который бы ретроспективно показывал весь модельный ряд этого производства, и теперь мы собираемся это сделать в коллаборации со всеми нашими уральскими партнерами — музеями и частными коллекционерами», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.
Кроме этого, в рамках выставки состоится научная конференция, посвященная художественному металлу Запада и Востока в XVIII-XXI веках.
На смену чугуну в корпусе отечественного искусства придет более хрупкий материал в рамках выставки «Русское художественное стекло конца XVIII — начала XX века». Партнерами проекта выступили Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и Пермская государственная художественная галерея. На выставке зрители смогут познакомиться с историей развития отечественного художественного стеклоделия с 1777 года. Никита Корытин отметил, что стекло — один из самых хрупких материалов для экспонирования, тем более, если выставка гастрольная. Поэтому предстоящий проект можно считать уникальным.
Осенью в этом пространстве зрители смогут увидеть «Отсветы. Персональная выставка Виктора Калинина». А проект, посвященный творчеству Константина Худякова и разработанный в сотрудничестве с Центром визуальной культуры Beton, стартует в сентябре.
И под конец года в этой локации гостям будет представлена выставка «Тобольская резная кость». Уникальность этого проекта заключается в том, что чувствительную к солнечному свету кость нельзя представлять в постоянных экспозициях, лишь в рамках временных выставок. Никита Корытин отметил, что большая часть экспонатов на выставке будет представлена из фондов ЕМИИ. При этом, коллекция не выставлялась порядка 10 лет.Культурный центр «Эрмитаж-Урал»
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» также уже открылась
одна выставка из заявленных на 2025 год. «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева» были представлены зрителям на прошлой неделе.
А на этой неделе здесь стартует проект «Deus ex machina. Живопись Александра Пантелеева из музейных собраний». Ретроспективная выставка именитого художника представит 79 живописных произведений из разных музеев.
Выставка «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства» откроется в центре «Эрмитаж-Урал» в марте. Сотня экспонатов из коллекции Государственного Эрмитажа позволит ценителям искусства познакомиться с декоративно-прикладным искусством и живописью Фландрии XVII века.
Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
А в августе в этой локации стартует экспозиция «Николай Сажин. Живопись, графика, объекты из коллекции семьи художника». Выставка представит творческий путь художника-экспериментатора, выдающегося мастера ленинградского андеграунда, создателя полуабстрактных форм и фантасмагорических пространств.
В октябре главный музей страны представит в музее-спутнике выставку «Охота — страсть и развлечение. Живопись, оружейное и декоративно-прикладное искусство Европы XVI–XIX веков». Ее открытие будет приурочено к очередным Дням Эрмитажа на Урале.
«Это, пожалуй, самая изысканная выставка, из всех, какие мы увидим в ближайшее время. Подбор эрмитажных проектов сформирован так, чтобы каждый раз удивлять зрителя», — отметил Никита Корытин.
В рамках выставки ценители искусства узнают, как многообразно может быть отражена тема охоты: в разнообразном оружии мастеров Дрездена, Регенсбурга, Парижа, Вены и Мюнхена, охотничьих сюжетах на полотнах, в шпалерах, парадной посуде, светильниках и сосудах.
В ноябре в этих же пространствах стартует проект «Российская книга художника: от самиздата до livre d’artiste». Экспозиция представит уральцам произведения российских авторов в жанре «книга художника» от 1970-х годов по сегодняшний день. Куратором проекта выступит художник и писатель Леонид Тишков.Музей наивного искусства
В марте в Музее наива откроется выставка «Судьба человека. Живопись и воспоминания художников-ветеранов. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», приуроченная к знаковой для России годовщине.
В 60 живописных и графических произведениях проект объединит истории четырех уральских ветеранов — наивных художников. Летом здесь откроется выставка «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева». Уральцы смогут познакомиться с работами карельского мастера, в которых синтезируется живопись и поэзия, образ и звук, абстрактные формы и психопатологическая экспрессия.
«Вещи этого автора случайно попали в нашу коллекцию, как это часто бывает с наивом — люди находят произведения у себя в чуланах, на чердаках, в кладовках. Поле наивных художников невероятно богато открытиями, но ему уделяется очень мало внимания в музейной, галерейной, коллекционерской среде. И нам хочется рассказать о художнике, который работал много лет, но впервые будет представлен экспертному сообществу», — прокомментировал эту выставку Никита Корытин.
В этой же локации осенью начнет работать выставка «Наивное искусство южного Урала из собрания Натальи Коловершиной». Однако главным событием года в мире уральского наива станет масштабный фестиваль наивного искусства «ИНОЕ/НАИВНОЕ», который состоится в Екатеринбурге впервые. Череда фестивальных мероприятий будет проходить в мае — июле на всех площадках ЕМИИ. Зрители увидят знаменитые музейные и частные коллекции наива и аутсайдер-арта — всего в рамках проекта будет представлено порядка 350 работ. Также в рамках события состоится научный симпозиум «Наив и аутсайдер-арт в современном мире», пройдут арт-терапевтические практики, лектории и циклы творческих занятий.
«Мы надеемся, что это явление станет регулярным событием и неким камертоном, который отстроит правильное отношение к наивному искусству, художникам-аутсайдерам, и позволит грамотно организовать научный дискурс вокруг этого явления», — подчеркнул Никита Корытин.Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского
В данной локации в этом году произойдут масштабные перемены. Здесь будет полностью обновлена экспозиция, которая была создана к открытию центра в 2021 году. В мемориальном зале Денисова-Уральского появятся витрины для временных камерных выставок, на которых можно будет увидеть произведения современных камнерезов и ювелиров.
«Для нас это еще четыре выставки в год и дополнительное внимание к теме», — подчеркнул Никита Корытин.
Другое важное нововведение — обновление одной из главных постоянных экспозиций музея «Камнерезное и ювелирное искусство» летом 2025 года. В августе посетитель увидит новый вариант выставки, который будет знакомить сразу с тремя центрами ювелирного искусства России: Свердловском/Екатеринбургом, Москвой и Санкт-Петербургом.
Кроме того, в 2026 году ЕМИИ будет отмечать очередной юбилей: 1 апреля 2026 года музей будет праздновать 90-летие. Никита Корытин отметил, что весь текущий год сотрудники музея, помимо представления запланированных проектов, будут заняты подготовкой к грядущим празднованиям.