Плановое искусство

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 января состоится ротация ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...