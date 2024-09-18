В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня открылась выставка «Эрих Борхерт в России». На ней зрители смогут увидеть наследие малоизученного художника Эриха Борхерта (1907–1944), чей творческий пусть начался в 30-е годы ХХ века.Эрих Борхерт — немецкий и советский живописец, выпускник знаменитой немецкой школы архитектуры Баухауз, ученик Василия Кандинского, после окончания обучения переехал жить в Москву, где руководил художественной группой в тресте «Малярстройпроект».Переезд в Россию определил и личную судьбу Борхерта. В Москве немецкий художник познакомился с Софьей Матвеевой, выпускницей монументального отделения живописного факультета Вхутеина, вскоре она становится его супругой, а в 1935 году у них рождается дочь Эрика. Семейный и творческий союз становится для Борхерта опорой. В экспозицию настоящей выставки включено несколько ранних графических произведений Софьи Матвеевой, которые разительно отличаются от работ ее мужа.«Это личная история, которая требует от зрителя эмпатии, подключения. Эрих Борхерт не самая известная фигура 1930-х годов. Его профессиональная реализация как художника и архитектора состоялась в Советском Союзе. Выставкой мы хотели показать траекторию и путь становления мастера среди неоднозначной эпохи»,— рассказала куратор выставки, научный сотрудник ЕМИИ Ирина Кудрявцева.Любопытно сравнить, как в эти годы работает Эрих Борхерт, в станковом творчестве которого в начале 1930-х годов преобладал дух экспрессионизма. В полной мере это воплотилось в сериях «Рабочие» (1932) и «Протест» (1933-1935). В череде многофигурных сюжетных композиций художник обращается к острой социальной тематике своего времени.В 1932 году Борхерт в последний раз посещает Германию и становится свидетелем чудовищных социальных и политических трансформаций в стране. Художник воспроизводит палитру настроений и эмоциональных состояний, которые переживало немецкое общество в те дни: от смятения и отчаяния до солидарности и единения. Остроту и напряжение этим работам придает подчеркнуто сжатое пространство композиций. Сцены будто выхвачены из мощного потока жизни, а персонажи нередко предстают в динамичных позах и ракурсах — «Стачка» (1932), «Собрание рабочих» (1935), «Прокламация» (1935), «Мужской разговор» (1934) и другие.Во второй половине 1930-х годов графика Борхерта приобретает повествовательный и бесконфликтный характер, излюбленным мотивом становятся пляжные сцены с отдыхающими. Вслед за классиками советского авангарда Эль Лисицким и Александром Родченко Борхерт создает свой вариант «советского мифа» через образы-типажи людей новой формации: «Три физкультурницы» (1939), «Пионеры-авиамоделисты», «Молодые проектировщики» (1939), «Строители будущего» (1940) и другие. Наравне с этим художник создает череду городских пейзажей, в которых часто конструирует пустынное замкнутое пространство, будто ведет свое отстраненное наблюдение, и вокруг него — не бурный поток жизни мегаполиса, а затянувшаяся разряженная пауза.Немец по происхождению, коммунист Борхерт особо трагично переживал события Второй мировой войны. В 1941-1942 годах он много работал в жанре политического антивоенного плаката и карикатуры. В конце декабря 1941 года Борхерт был мобилизован в трудармию и направлен на строительство Уральского алюминиевого завода (УАЗ) в Каменск-Уральский.В 1942 году художника арестовали, а в 1944 году обвинили в шипионаже и осудили на 20 лет исправительных лагерей. Он умер всего через восемь месяцев после приговора в Карлаге. Реабилитировали художника только в 1962 году.К счастью, архив художника, включая его трогательные письма дочери и жене, которые он писал с уральской стройки, а позже и из лагерей, удалось сохранить в семье. Долгие годы архив мастера просто хранился в папках, а его работы изредка доставали и показывали гостям. Однако благодаря упорству внуков художника — Дарии и Ивана Кольченко, коллекцией работ Эриха Борхерта заинтересовались российские музеи. Выставка в ЕМИИ — одна из наиболее масштабных, где собрано наибольшее количество оригиналов работ мастера.Всего жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть около 100 графических произведений Эриха Борхерта, созданных в период его жизни в СССР. Эти станковые камерные рисунки помогают представить автора, впитавшего идеи модернизма, одинаково внимательно относящегося к исследованию формы и передаче эмоций.«На этой выставке представлены графические работы, созданные ими в России. Его творческое наследие укладывается в десятилетие, и, возможно, он мог бы сделать еще больше. Но даже на этот короткий срок он оставил след в искусстве. Мы сознательно отказались от хронологических принципов в организации экспозиции. Вместо этого мы представили работы в тематических блоках, объединенных стилем и смыслом. Нам было важно раскрыть Борхерта не только как художника, но и как личность — человека, мечтателя, модерниста, идеалиста», — добавила Ирина Кудрявцева.Выставка завершается так называемой «каменской серией» рисунков Эриха Борхерта. Здесь вновь ощущается невовлеченный взгляд художника-рассказчика, исследующего реальность из окна комнаты — нейтрального и безопасного места, будто созданного для обстоятельного наблюдения за миром.Выставка «Эрих Борхерт в России» (16+) будет представлена в залах ЕМИИ на ул. Воеводина, 5, с 12 февраля по 27 апреля 2025 года.