В музее ИЗО пройдет первая кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника»

В Екатеринбургском музее ИЗО 7 сентября пройдет экскурсия «Эмоциональный Екатеринбург прошлого, настоящего и будущего»

В Музее ИЗО открылась выставка «Екатеринбург: маршрут художника» в честь 300-летия города ...

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

ЕМИИ подготовил развлекательную программу на уикенд для постоянных посетителей и не только ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...