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В музее ИЗО пройдет первая кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 9 сентября пройдет первая кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника». Начало мероприятия в 15.00 по адресу улица Воеводина, 5, сообщает пресс-служба музея.

«В начале сопоставим три очень разных произведения — гравюры «Вид города Екатеринбурга» (1783) Луи Николя де Леспинаса, картины «Набережная Рабочей молодежи вечером» (1935) Александра Давыдова и полотна «Город» (1965) Германа Метелева, которые задают векторы развития всей экспозиции. Проследим, как менялся архитектурный облик Свердловска-Екатеринбурга с течением времени, узнаем такие привычные городские символы, оглянемся по сторонам вслед за художниками и посмотрим на наш город не только как на сосредоточение архитектурных сооружений, но и как на пространство повседневной жизни горожан, наполненное разнообразными эмоциональными оттенками», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.

Напомним, что ЕМИИ подготовил данную выставку к 300-летию города. Проект представляет уральскую столицу в работах 65 художников разных поколений. В экспозицию вошли 130 произведений живописи, графики, скульптуры, визуализирующих отдельные этапы и моменты становления Свердловска и Екатеринбурга.
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