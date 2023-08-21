В музее ИЗО пройдет первая кураторская экскурсия по выставке «Екатеринбург: маршрут художника»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 7 сентября ...21.08.2023 Городские образы
В Музее ИЗО открылась выставка «Екатеринбург: маршрут художника» в честь 300-летия города ...27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...21.07.2023 Экскурсии для «своих»
ЕМИИ подготовил развлекательную программу на уикенд для постоянных посетителей и не только ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...