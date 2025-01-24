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Сегодня, 15:24

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на четырех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18, и в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского на ул. Пушкина, 5.

Разные грани искусства Востока

Сразу три мероприятия, посвященные искусству Востока, пройдут в эти выходные на площадках музея. В субботу в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в 13.00 научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева на базе выставки «Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков из коллекции Государственного Эрмитажа» проведет второе мероприятие из нового мини-курса интерактивных занятий для взрослых «Arts&Crafts. Природа исламского искусства».

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В рамках нового курса участникам будет предложено рассмотреть разные экспонаты выставки, обсудить их художественные особенности и положение в мире искусства. Кроме того, в ходе мастер-классов ценители искусства будут знакомиться с новыми материалами и инструментами, а также создавать собственные экспонаты в разных техниках.

Второе занятие, получившее название «Изразцы и их истории», будет посвящено типологии персидских изразцов: основных формах, сюжетах, орнаментах и используемых цветах. А на практической части занятия участникам будет предложено придумать свой орнамент для изразца.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В этот же день в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева проведет открытую экскурсию по выставке «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

Ценителям восточной культуры представится возможность узнать больше о холодном и огнестрельном оружии восточных мастеров, о защитном вооружении, познакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, связанными с воинской культурой. Всего в экспозиции представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа. У гостей музея будет возможность увидеть экспонаты, в которых отразились верования шиитов, история династии Каджаров и ключевые моменты русско-персидских войн первой четверти XIX века.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

Одной из центральных тем выставки является украшение оружия, поскольку мастера уделяли одинаковое внимание как функциональному назначению оружия, так и его внешнему виду. Не менее интересными являются экспонаты, связанные со всаднической культурой, и работы европейских мастеров, на которых запечатлен загадочный мир Востока.

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

А в корпусе отечественного искусства 16 февраля в 13.00 кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет лекцию из цикла «Японизм и ар нуво», посвященную теме «Рождение стиля модерн».

Продолжая разговор о японизме, на очередной встрече автор предложит ценителям искусства обратить внимание на стиль ар нуво — одно из ярких явлений в европейском искусстве рубежа веков. На лекции участникам будет предложено поговорить о рождении нового стиля, о влиянии на него японского искусства, и о главных персонажах-участниках развития ар нуво — художниках, ювелирах, дилерах и критиках. Так, Сергей Винокуров подробнее познакомит поклонников искусства с Зигфридом Бингом и «Домом Нового искусства», Густавом Климтом и японскими ширмами, Рене Лаликом и бронзой Мэйдзи, ювелирными домами Бушерон и Картье и укиё-э.

Наивный феномен

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В музее Наивного искусства 15 и 16 февраля в 13.00 по традиции пройдут открытые экскурсии по выставке «Люсизм», посвященной работам современной художницы Люси Вороновой, работающей в стиле примитивизма. Экскурсии проведут научные сотрудники отдела наивного искусства ЕМИИ, кураторы выставки Яна Таушканова и Лена Тимошенко.

Ценителям наивного искусства расскажут об особенностях творчества Люси Вороновой — его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми на портретах. В упрощенных визуальных формах живописи Люси Вороновой, нарочитой декоративности и ярком звенящем колорите, состоящем из локальных цветовых пятен, удивительно сплавляются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В субботу в 16.00 здесь же Яна Таушканова проведет мастер-класс «Рыба мечты» по мотивам работ пермской художницы и поэтессы Нины Горлановой, которые она создает, окуная кончики пальцев в акриловые краски.

Несмотря на то, что такие произведения кажутся примитивными и детским, профессиональные художники, такие как Миша Брусиловский, восхищались смелыми композициями Нины Горлановой и гармонией цветовых и ритмических решений. На мастер-классе из цикла «Художницы наива» участники проверят, насколько проста техника работы пермской художницы, и попробуют создать собственное произведение искусства, используя только пальцы и краску.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

Символизм и лето

В воскресенье в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в 12.00 сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Мария Ефимовская проведет музейное занятие для детей в возрасте от шести лет «Воспоминания о лете».

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В ходе экскурсии ребята познакомятся с двумя самыми яркими натюрмортами с живописными фруктами и цветами из постоянной экспозиции музея. Малыши узнают, что такое натюрморт, что делает его живым и выразительным. Маленьким ценителям искусства будет предложено не просто посмотреть на экспонаты, но вместе с ведущей разгадать тайны этих произведений, изучая уникальные художественные приемы, с помощью которых художники добиваются фактурности и сочности в своих картинах. После этого увлекательного путешествия ребятам предложат создать свой собственный яркий натюрморт, который будет радовать глаз даже в самые снежные дни.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

В корпусе отечественного искусства в этот же день в 15.00 научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина прочтет лекцию «Символизм в русском искусстве». Она будет посвящена русским поклонникам и проповедникам символизма — представителям объединения «Голубая роза», Виктору Борисову-Мусатову, Михаилу Нестерову, Михаилу Врубелю. Рассмотрят и некоторых художников, для кого это течение в искусстве стало только этапным увлечением: Павла Кузнецова, Льва Бакста и Кузьму Петрова-Водкина.

Любовь и искусство

Еще два мероприятия, которые пройдут на базе ЕМИИ в эти выходные, будут посвящены Дню всех влюбленных.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

Так, в корпусе отечественного искусства в субботу в 14.00 заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов проведет авторскую экскурсию по экспозиции выставки «В созвездии мастера», на которой будут рассмотрены произведения знаменитого художника Кузьмы Петрова-Водкина. Особое внимание будет уделено шедеврам мастера на тему любви и рассказу о романтических отношениях гениального живописца и его Музы, супруги Марии Федоровны.

Рыба мечты, изразцы и воспоминания о лете

А в субботу в Центре истории камнерезного дела в 15.00 пройдет мастер-класс «Валентинов кот», в рамках которой будет проведена экскурсия по экспозиции Центра. Гостям предложат посмотреть на различные виды цветного камня и предметов из него через призму темы любви. После чего в ходе мастер-класса участники смогут поработать с селенитом, задать камню кажущуюся простой форму котика и дополнить образ яркой росписью.
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