Дни Эрмитажа на Урале

В Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря в восьмой раз проходят Дни Эрмитажа. В этот период в центре «Эрмитаж-Урал» и главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) представят три выставочных проекта, организованных при участии главного музея России. Кроме того, научные сотрудники Государственного Эрмитажа традиционно проведут ряд мастер-классов для реставраторов и прочтут курс лекций для ценителей искусства.
В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, в которой приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и директор ЕМИИ Никита Корытин.
Участники подвели итоги работы центра «Эрмитаж-Урал» за 2,5 года работы, а также рассказали о мероприятиях и выставках, которые пройдут в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.
«Мы очень рады тому, как развиваются наши связи с Уралом. Поэтому мы проводим в Дни Эрмитажа не одну, а три выставки. Поскольку музейные мероприятия в этом году посвящены 300-летию Екатеринбурга, мы привезли выставку, посвященную Екатерине I. Ставшая традиционной выставка одного шедевра в этом году посвящена работе Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы». Также в сотрудничестве с ЕМИИ и другими музеями России стало возможным организовать выставку, посвященную творчеству художников уральских заводов на рубеже XIX-XX веков», — рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Светлана Учайкина подчеркнула, что Дни Эрмитажа — мероприятие, которое пользуется популярностью у уральцев.
«За восемь лет Дни Эрмитажа стали событием, которое с нетерпением ожидают жители города и всего региона. Ждут не только новых выставок, но и мастер-классов для реставраторов и лекций научных сотрудников. Хотелось бы, чтобы выставки, которые у нас появляются в течение года, продолжались и дальше», — сказала министр культуры Свердловской области.
В ответ Михаил Пиотровский отметил, что сотрудничество с ЕМИИ дает возможность обмениваться опытом и узнавать что-то новое не только уральским специалистам, но и сотрудникам Санкт-Петербургского музея.
«Всегда остается важной наша особая связь со Свердловском, где во время войны хранились наши коллекции, а сейчас хранят память о наших коллекциях. В центре «Эрмитаж-Урал» создана замечательная мемориальная инсталляция о военном периоде в истории Эрмитажа. И мы присылаем сюда наших специалистов, чтобы они ознакомились с этим проектом, потому что это не только очень современно, но и трогательно», — добавил Михаил Пиотровский.
Основным событием Дней Эрмитажа стала выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Подготовленный по инициативе ЕМИИ Государственным Эрмитажем выставочный проект посвящен личности Екатерины I, которая продолжила начинания Петра I.
Екатерина Сибирцева отметила, что этот проект важен еще и потому, что первую императрицу России можно считать соосновательницей Екатеринбурга, так как она сыграла немалую роль в его становлении как ведущего горнозаводского центра.
Никита Корытин рассказал, что проект выставки, посвященной Екатерине I, был внесен в музейный план еще до того, как в 2021 году завершилась реконструкция здания центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, которую провели специалисты компании «Атомстройкомплекс».
«Дни Эрмитажа захватывают все отделы нашего музея, это гигантская работа. И в каждый предмет, который вы увидите на экспозиции, вложено большое количество работы и труда кураторов, реставраторов. Все приложили усилия, чтобы это было увязано в общую канву выставки, посвященной празднованию 300-летия Екатеринбурга. Этот проект был в выставочном плане уже тогда, когда еще не был построен центр «Эрмитаж-Урал», — рассказал директор ЕМИИ.
Всего на выставке представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью Екатерины Алексеевны и ее окружения: живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства и научные приборы из Государственного Эрмитажа.
Специально для юбилейного проекта была проведена сложная реставрация портрета Екатерины I, исполненного в 1717 году художником Жаном-Марком Натье. Также Эрмитаж впервые представил прижизненный портрет Петра I (1711) художника Яна Купецкого. Особым экспонатом, встречающим посетителей на входе в выставочный зал, стала роскошная коляска 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу.
Михаил Пиотровский рассказал, что во время подготовки произведений к экспонированию реставраторы обнаружили ранее неизвестный автограф Петра Великого.
«В марте 1724 года царь изготовил из кости и черного дерева люстру-паникадило для церкви Петра и Павла в Олонце. Внутри на костяной пластине он собственноручно оставил запись: «Сие приносица в знакъ благодарения господу богу за целебные воды зделано при оных марта в день 14 1724 Петр». На следующий день, 15 марта 1724 года, царь выехал в Москву для подготовки коронации Екатерины Алексеевны», — сказал гендиректор Эрмитажа.
Тему коронации на выставке иллюстрируют гравюры того времени и произведения из резной кости. Династическая тема нашла свое отражение в «Родословном древе» государей российских. Его изготовили в начале XIX века, но оно дает возможность внимательно изучить смену правителей России, начиная с князя Рюрика. Благодаря Петру здесь появилась и фигура Екатерины.
Предметы мебели и украшения интерьера той эпохи позволяют представить, как изменились вкусы высшей знати по сравнению с предшествующим временем. Янтарная шкатулка, преподнесенная Петру прусским королем, агатовая чаша — дар Екатерине от курляндской правительницы Анны Иоанновны, резные камеи с дарственного кубка датского короля, личные ювелирные изделия императрицы Екатерины I — все это вещи, обладающие не только мемориальной, но и большой художественной ценностью.
В заключительной части экспозиции выставки представлен уникальный нумизматический материал — медные деньги (платы), изготовленные в Екатеринбурге в царствование Екатерины Алексеевны. Ключевым экспонатом, связанным с 300-летием основания Екатеринбурга, стал небольшой поднос квадратной формы 1723 года «Первый плод, из чистой меди». Это было подношение от основателя Екатеринбургского металлургического завода В. И. Геннина императору Петру Великому.
В рамках выставки одного шедевра, уже ставшей традиционным форматом для Дней Эрмитажа, в Екатеринбург привезли картину «Исполиновы горы» Каспара Давида Фридриха (1774-1840). Один из крупнейших мастеров немецкой романтической живописи, он является также значимой фигурой в истории мирового искусства. В 1810 году Фридрих отправился в странствие по Исполиновым горам и сделал множество натурных зарисовок, которые использовал спустя десятилетия. Так, одноименная эрмитажная композиция была исполнена около 1835 года и являет собой собирательный образ местности у истока Эльбы, поэтому имеет второе название «Воспоминания об Исполиновых горах».
Кроме этого, накануне в залах главного здания ЕМИИ открылся выставочный проект
«Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века». Выставка объединила в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев. Так, предметы для экспонирования предоставили Государственный Эрмитаж, Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, Пермская художественная галерея, Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Музей истории Екатеринбурга. В экспозиции представлены и предметы из коллекции ЕМИИ.
Также в рамках Дней Эрмитажа в Центре истории камнерезного дела состоялась научная конференция, посвященная вопросам формирования художественной промышленности региона, а в Реставрационно-хранительском корпусе ЕМИИ прошли мастер-классы для специалистов по реставрации гипсовой скульптуры под руководством художников-реставраторов Лаборатории научной реставрации скульптуры и цветного камня Государственного Эрмитажа.
Также с 29 ноября по 3 декабря сотрудники Государственного Эрмитажа прочтут
для посетителей музея цикл лекций, посвященных первым годам становления Российской империи. Екатерина Сибирцева подчеркнула, что эти мероприятия востребованы среди ценителей искусства.
«Я бы хотела акцентировать внимание на лектории. Специалисты, которые приехали к нам из Эрмитажа, прочитают целый ряд исключительных лекций. Мы надеемся, что они заинтересуют не только постоянных поклонников музея, но и молодежь», — отметила замглавы Екатеринбурга.
Никита Корытин добавил, что в этом году, как и в прошлом сезоне, лекции будут дублироваться.
«С прошлого сезона мы стали повторять лекции дважды, потому что они востребованы, и в зале просто не хватает мест», — сказал директор ЕМИИ.
Михаил Пиотровский отметил, что с Екатеринбургом Эрмитаж связывает много общего, а потому сотрудничество музеев будет продолжаться.
«Я подчеркну, что культурный центр «Эрмитаж-Урал» — это не филиал, а спутник Государственного Эрмитажа, самостоятельное учреждение. Мы работаем вместе, но в принятии решений последнее слово всегда остается за уральским музеем. И нас связывает не только история эвакуации шедевров Эрмитажа в годы войны. Дело в том, что Дни Эрмитажа, которые проходят по всей России, зародились с Дней Эрмитажа, которые проводятся в Санкт-Петербурге. И у нас они начинаются 7 декабря, в день Святой Екатерины, нашей покровительницы. А потому с музеем Екатеринбурга, покровительницей которого также является эта святая, общего больше, чем может показаться на первый взгляд», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа.
Стоит добавить, что в план работы обоих музеев уже внесены выставки, которые пройдут в ЕМИИ в следующем году. Так, на Урал привезут гравюры Альбрехта Дюрера.