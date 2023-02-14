Возвращение Большого выставочного зала

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) в марте готовит к открытию Большой выставочный зал, который станет самым масштабным в городе музейным пространством, соответствующим современным экспозиционным требованиям. В Большой выставочный зал, располагающийся в здании Делового центра «Малышева, 36», посетители будут попадать через центр «Эрмитаж-Урал», расположенный на улице Вайнера, 11, по единому входному билету.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



Директор ЕМИИ Никита Корытин отметил, что у музея уже сложилась традиция рассказывать будущим посетителям о пространствах, которые находятся в стадии создания. Это позволяет горожанам не забывать о том, что культурное учреждение постоянно развивается. Так, например, пресс-служба ЕМИИ регулярно сообщала о стадиях строительства здания культурного центра «Эрмитаж-Урал», которое вели специалисты компании «Атомстройкомплекс», или нового фондохранилища.



«У нас есть традиция показывать, как создаются наши площади. Так было со зданием центра «Эрмитаж-Урал», с фондохранилищем. Сейчас в Большом выставочном зале тоже есть незавершенные конструкции, стоят стремянки, леса, не все розетки подключены. Все работы завершатся к 9 марта, но интересно рассказать про это пространство, пока оно еще не завершено. Сейчас зал выглядит совсем по-другому, чем прежде», — рассказал Никита Корытин.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



Большой выставочный зал в здании на улице Малышева, 36 имеет богатую историю. Музейные площади были переданы в ведение Свердловской картинной галереи (с 1996 года — ЕМИИ) в конце 1984 года. При проектировании здания, где в советское время располагался ГипроНИИ, архитекторы предусмотрели, чтобы находящееся в нем новое масштабное музейное пространство площадью более 800 кв. м. со служебными помещениями сообщалось с историческим зданием Свердловской картинной галереи по адресу улица Вайнера, 11, возведенным в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина.



С 1985 по 2015 год в Большом выставочном зале было реализовано множество выставок, преимущественно посвященных искусству XX — начала XXI века. Здесь проходили крупные ретроспективные показы мэтров уральского искусства — Виталия Воловича, Миши Брусиловского, Германа Метелева, Анатолия Калашникова, Андрея Антонова. В масштабном пространстве проводились групповые и персональные выставки знаковых отечественных авторов — от художников советского неофициального искусства до мастеров современной эпохи. Зал стал своеобразной сценой для нестандартных проектов 1990-х, таких как «Post?ВДНХ. Арт-парад обычных вещей» (1997), когда в стены классического музея впервые проникли актуальные арт-практики.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



В 2010-е годы Большой выставочный зал позволил музею на регулярной основе реализовывать собственные масштабные фестивальные проекты — Международный фестиваль меццо-тинто, ежегодный проект «Фотолето». Здесь проводились столичные инициативы — всероссийский фотоконкурс «Лучшие фотографии России BEST OF RUSSIA», проект «Иконы 90-х». Кроме того, в сотрудничестве с отечественными и зарубежными кураторами, специализирующимися на современном искусстве, сотрудники ЕМИИ подготовили и провели здесь показ работ всемирно известного фотохудожника Роджера Баллена.



«Это пространство видело вообще все. Все художественные эксперименты 90-х. Это были выставки работ авторов, которые сказали значимое слово в искусстве. Надеемся, что мы будем не менее креативными», — считает Никита Корытин.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



Последней выставкой, реализованной музеем в этом пространстве, стал проект Третьяковской галереи «Музей современного искусства: Департамент труда и занятости», дополненный работами уральских художников из собрания ЕМИИ. Выставочный зал был закрыт для посещения 1 ноября 2015 года в связи с подготовкой к реконструкции здания музея на улице Вайнера, 11 и строительством центра «Эрмитаж-Урал». Большой выставочный зал на продолжительное время стал выполнять функцию музейного фондохранилища вплоть до открытия в 2021 году Реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ.



В 2021 году, после открытия центра «Эрмитаж-Урал», музей приступил к ремонту Большого выставочного зала. Никита Корытин отмечает, что ремонт занял всего год, но подготовка к нему велась намного дольше.



«Это здание не является памятником. Но имеет очень интересную архитектуру. Помимо проекта реконструкции зала, мы приняли участие в разработке дизайна фасада. Ремонт занял всего один год, но готовились мы долго», — рассказал директор ЕМИИ.







Экспозиционная площадь обновленного зала составляет около 600 кв. м. Здесь были применены самые современные решения в плане организации пространства, экспозиционного оснащения и освещения. Часть Большого выставочного зала была отведена под музейный лекторий.



Директор ЕМИИ рассказал, что в Большом выставочном зале будут проходить выставки, посвященные искусству ХХ века.



«Как вы можете понять по внешнему виду этого зала, здесь не будет ничего общего с теми пространствами, которые расположены в центре «Эрмитаж-Урал». Площади Большого выставочного зала будут отданы под искусство ХХ века», — отметил Никита Корытин.







В напоминание об истории выставочного пространства сотрудники ЕМИИ подготовили таймлайн, который демонстрируется на одной из стен помещения. На ленте посетители смогут увидеть наиболее знаковые события из истории работы этого пространства с 1985 года.



Первым проектом в обновленном Большом выставочном зале станет выставка «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний», которая откроется 10 марта.



После чего в Большом зале будут представлены экспонаты свердловского андеграунда. Никита Корытин подчеркнул, что у выставки пока нет официального названия, поскольку перед сотрудниками музея стоит сложная задача — охватить буквально одной фразой всю многогранность этого направления искусства на Урале. В проекте будут представлены произведения из музейных и галерейных собраний и частных коллекций, а также архивные материалы. Увидеть свердловский андеграунд можно будет в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» с июня по сентябрь 2023 года.







Осенью в этом же пространстве будет представлена выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда», посвященная искусству монтажа в фотографии. А в декабре ей на смену придет совместная выставка ЕМИИ и Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина «Урал: раскрепощение искусства». В экспозицию войдут произведения искусства из разных эпох истории Урала — от невьянской иконы до работ художников-нонконформистов. Посетить эту экспозицию можно будет до конца марта 2024 года.