Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...16.05.2025 В Екатеринбурге за благоустройство парков проголосовали более 180 тыс. горожан
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В Екатеринбурге за благоустройство общественных пространств по госпрограмме ...12.05.2025 Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...06.05.2025 Более 143 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за объекты для благоустройства в 2026 году
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Более 143 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовали за объекты для благоустройства в ...26.04.2024 Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Екатеринбургу необходимо набрать еще 123 тыс. голосов для включения в федеральный ...