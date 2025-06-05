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05.06.2025

Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. Екатеринбургу за неделю необходимо набрать еще 58 тыс. голосов для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году, сообщает департамент информполитики города.

В этом случае уральская столица получит федеральное финансирование и сможет преобразовать одну из общественных территорий.

Недостающее количество голосов нужно получить до 12 июня. Принять участие в опросе и выбрать одну из предложенных территорий для благоустройства можно через волонтеров, которые ждут граждан у торговых центров с 16.00 до 20.00 каждый день, или через портал «Госуслуги».

Отмечается, что на данный момент свои голоса за преображение парка, сквера или набережной отдали более 332 тыс. горожан.

Напомним, что на благоустройство в следующем году претендуют восемь общественных зон. На данный момент лидирующие позиции в голосовании занимают парк им. 50-летия Советской власти (56 тыс. голосов), Основинский парк (56 тыс. голосов) и набережная рек Исети и Ольховки (49 тыс. голосов).

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан принять активное участие в голосовании.

«Призываю жителей Екатеринбурга старше 14 лет присоединиться к проекту и выбрать парк для благоустройства. Сделаем наш любимый город уютнее и комфортнее вместе!», — заявил градоначальник.
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