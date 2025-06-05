Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков

Материалы по теме

Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для получения федерального финансирования на благоустройство территории

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Екатеринбургу не хватает 181 тыс. голосов для участия в программе «Формирование ...

В Екатеринбурге за благоустройство парков проголосовали более 180 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В Екатеринбурге за благоустройство общественных пространств по госпрограмме ...

Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

Более 143 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за объекты для благоустройства в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Более 143 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовали за объекты для благоустройства в ...

Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Екатеринбургу необходимо набрать еще 123 тыс. голосов для включения в федеральный ...