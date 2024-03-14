Выбор парков и скверов

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова рассказала о том, какие объекты предложены на выбор горожанам и как можно отдать свой голос.
Голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля 2024 года. Участвовать в нем могут все жители Екатеринбурга в возрасте от 14 лет. Выбрать понравившийся объект в этом году можно несколькими способами.
«Первый вариант — самый простой. Зайти на сайт екатеринбург.рф
и нажать на баннер «За городскую среду». Также можно зайти на сайт «Госуслуги» и нажать на баннер «Решаем вместе». Кроме того, проголосовать можно с сайта za-gorodsreda.ru
. И самый распространенный вариант — воспользоваться услугами волонтеров, которых можно найти в торговых центрах, на улицах города и в парках, за которые ведется голосование», — рассказала Тамара Благодаткова.
Так, кандидатами на благоустройство в 2025 году в уральской столице стали вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти на Метеогорке, бульвар по улице Культуры и Солнечные аллеи.
Проект благоустройства каждого объекта будет уникален. Их разработают с опорой на пожелания горожан. По словам председателя комитета благоустройства, акцент в обновлении парка может быть сделан как на создании спортивных площадок, так и на сохранении тихого и природного образа пространства. Формирование проекта территории-победителя начнется по завершении голосования.
Напомним, что решение о выставлении на голосование восьми объектов администрация Екатеринбурга приняла в январе этого года.
«В этом году был сформирован список из восьми объектов, которые будут выставлены на рейтинговое голосование — по одному от каждого района города», — пояснила спикер.
Она также напомнила, что с 2018 года в ходе проекта «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы» было реализовано 10 мероприятий по повышению комфортности общественных пространств. Общий объем финансирования составил более 1 млрд 124 млн руб. В рамках проекта были проведены благоустройство набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, обустройство сквера у здания Оперного театра, парка «Зеленая роща» и парка XXII Партсъезда, частично реализовано благоустройства Преображенского парка. Общий объем финансирования из бюджетов разных уровней составил более 824 млн руб.
Кроме этого, в ходе подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Фестиваля университетского спорта в 2023 году завершен масштабный объект Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный. На территории 2 га было выполнено масштабное озеленение — посажено 293 дерева и более 19 тыс. кустарников.
Также в прошлом году в рамках ФКГС было проведено благоустройство Исторического сквера, сквера имени А.С. Попова, сквера Писателей Урала. За счет муниципального бюджета благоустроен сквер по улице Опалихинской.
Особое внимание Тамара Благодаткова уделила реализации масштабного проекта по созданию Преображенского парка. Напомним, что в июле 2023 года стартовал второй этап благоустройства этой локации, который продолжится и в текущем году.
В парке появится больше деревьев: здесь посадят ели, кедры, березы, груши, яблони и ивы. Пешеходные зоны будут обновлены — их сделают из нескольких видов покрытия, в том числе из гравия, асфальта, грунтовки и плитки. Также строители проложат дорожки до храма и здания будущей администрации района.
У существующей плотины пешеходную часть расширят и превратят в площадь для проведения районных праздников. Всего планируется благоустроить свыше 15 га парка. Также здесь появится подсветка вдоль набережной реки и на входе в парк. Все работы будут завершены к 1 июня 2025 года.
Добавим, что ранее за развитие и благоустройство этой локации в рамках федеральной программы проголосовало свыше 120 тыс. человек. Этот результат стал самым высоким показателем не только в Екатеринбурге, но и в России.
Нужно отметить, что Преображенский парк является одним из крупнейших в России: его общая площадь составляет почти 50 га. Этот парк выступает второй по значимости локацией для празднования Дня города. Помимо этого, парк в Академическом стал главной площадкой для проведения «Лыжни России» и других значимых спортивных мероприятий.
Напомним, что в 2023 году в рейтинговом голосовании за выбор объектов благоустройства приняло участие свыше 140 тыс. горожан. Наибольшее количество голосов набрал летний парк «Уралмаш»: в его пользу высказались 85 тыс. 378 горожан, что составило 61% от общего числа голосов.