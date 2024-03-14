Выбор парков и скверов

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В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...

В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

Благоустройство: итоги и планы

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги программы ФКГС ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий в рамках ...