В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова в ходе брифинга рассказала о том, какие объекты предложены на выбор горожанам и как можно отдать свой голос.



Так, кандидатами на благоустройство в 2025 году в уральской столице стали вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти на Метеогорке, бульвар по улице Культуры и Солнечные аллеи.



Проголосовать в этом году можно несколькими способами.



«Первый вариант — самый простой. Зайти на сайт екатеринбург.рф и нажать на баннер «За городскую среду». Также можно зайти на сайт «Госуслуги» и нажать на баннер «Решаем вместе». Кроме того, проголосовать можно с сайта za-gorodsreda.ru. И самый распространенный вариант — воспользоваться услугами волонтеров, которых можно найти в торговых центрах, на улицах города и в парках, за которые ведется голосование», — рассказала Тамара Благодаткова.



Голосование будет проходить до 30 апреля 2024 года.