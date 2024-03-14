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Вчера, 15:00

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова в ходе брифинга рассказала о том, какие объекты предложены на выбор горожанам и как можно отдать свой голос.

Так, кандидатами на благоустройство в 2025 году в уральской столице стали вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти на Метеогорке, бульвар по улице Культуры и Солнечные аллеи.

Проголосовать в этом году можно несколькими способами.

«Первый вариант — самый простой. Зайти на сайт екатеринбург.рф и нажать на баннер «За городскую среду». Также можно зайти на сайт «Госуслуги» и нажать на баннер «Решаем вместе». Кроме того, проголосовать можно с сайта za-gorodsreda.ru. И самый распространенный вариант — воспользоваться услугами волонтеров, которых можно найти в торговых центрах, на улицах города и в парках, за которые ведется голосование», — рассказала Тамара Благодаткова.

Голосование будет проходить до 30 апреля 2024 года.
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