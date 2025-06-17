В Екатеринбурге обновят еще два парка

Победителем голосования по программе ФКГС стал участок набережной рек Исети и Ольховки ...

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. В Екатеринбурге продолжается второй этап работ по благоустройству летнего парка ...

Обновленный летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге откроют в ноябре

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...

Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...