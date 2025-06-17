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В Екатеринбурге обновят еще два парка

В Екатеринбурге обновят еще два паркаВласти Екатеринбурга в рамках муниципальной программы благоустройства решили обновить не только участок набережной рек Исети и Ольховки, победивший в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни», но и общественные территории занявшие второе и третье места, а именно — парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк. Об этом сообщил замглавы города Владимир Гейко в эфире программы «Стенд» телеканала «4 канал», передает департамент информполитики уральской столицы.

«Екатеринбуржцы очень активно голосовали за эти парки, поэтому не включить их в программу было бы неправильно. Это места притяжения жителей и гостей города» — отметил Владимир Гейко.

Напомним, что в голосовании за объект для благоустройства по программе ФКГС победу одержал участок набережной рек Исети и Ольховки (от дома № 11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова), набрав более 73 тыс. голосов горожан. Работы по благоустройству этой территории начнутся в 2026 году. На текущий момент готовится эскизный проект, который будет представлен в заявке на федеральное финансирование. Получить его позволило рекордное количество проголосовавших екатеринбуржцев — более 400 тыс. человек.

На втором месте оказался парк им. 50-летия Советской власти (2 этап), собрав 67 тыс. 800 голосов. В тройку лидеров также вошел Основинский парк, который получил 66 тыс. 417 голосов. Учитывая значительное количество отданных за территории голосов, администрация города приняла решение облагородить их за счет средств городской казны в рамках системной работы по благоустройству города.

Отметим, что за Основинский парк проголосовал глава Екатеринбурга Александр Орлов. Недавно он встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным и обсудил итоги и планы по продолжению реализации программы ФКГС в Екатеринбурге.

«Министр дал высокую оценку проделанной работе. Заявил о готовности поддержать Екатеринбург. В 2026 году приступим к благоустройству объекта-победителя голосования — участка набережной рек Исети и Ольховки!», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

А. Орлов подчеркнул, что город второй год подряд демонстрирует лучшие показатели по голосованию по программе благоустройства среди крупных городов, что демонстрирует высокий уровень готовности его жителей принимать участие в качественных изменениях общественных территорий. Ранее глава города отмечал особую роль программы ФКГС в благоустройстве общественных пространств, так как благодаря ей удалось обновить множество знаковых для горожан мест. Работы по обновлению участка-победителя нынешнего голосования позволят продолжить реализацию масштабного проекта единой вело-пешеходной набережной главной реки города.

Отметим, что благодаря проекту ФКГС с 2018 года в Екатеринбурге было благоустроено уже 11 парков: парк XXII Партсъезда, Зеленая роща, Летний парк «Уралмаш», парк «Солнечные аллеи» и другие. Всего с 2021 года было благоустроено 23 общественных пространства, как с господдержкой, так и за счет собственных средств города.

На текущий момент в городе в рамках программы ФКГС проходят работы по обновлению парка 50-летия ВЛКСМ, который победил в голосовании в прошлом году, получив более 100 тыс. голосов. Они должны завершится в 2027 году. Сейчас на территории идет обустройство зеленой зоны и подготовка к прокладке электросетей и установке освещения.

Также продолжается благоустройство парка «Уралмаш», который стал победителем голосования в 2023 году. Работы должны завершится уже в ноябре текущего года. Отметим, что поскольку набранных голосов оказалось недостаточно для получения федерального финансирования, глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении реконструкции парка за счет средств муниципального бюджета.

В рамках ФКГС проходит и обновление дворовых пространств города. Так, в 2024 году было благоустроено 16 дворов общей площадью 115,9 тыс. кв. м. Также были заменены 332 лифта и отремонтировано 76 км инженерных сетей. В нынешнем году на текущий момент зарегистрировано три заявки от жильцов на благоустройство придомовых территорий, работы по двум из них уже ведутся и завершатся в июле. Жители еще одного дома решили внести изменения в проект, поэтому обновление их двора начнется позднее.

Большое внимание в рамках благоустройства уделяется также озеленению города. Так, в рамках летнего озеленения в текущем году будет высажено более 5 га цветников, а также более 20 тыс. саженцев хвойных растений. Всего с 2021 года в городе было высажено более 230 тыс. деревьев и кустарников. На текущий момент на каждого жителя приходится 15,8 кв. м зеленого пространства. В целом, на содержание городских территорий, включая их озеленение в нынешнем году предусмотрено около 370 млн руб. Работы включают в себя, в том числе, кошение газонов и уход за живыми изгородями.

На благоустройство общественных пространств в этом году будет направлено около 300 млн. руб. В частности, на обновление второй половины парка Уралмаш — 90 млн руб., на установку освещения в сквере Бориса Рыжего — 10 млн руб.
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