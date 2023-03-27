Парки готовы к голосованию

Эксперты муниципальной общественной комиссии утвердили эскизы благоустройства еще двух рекреационных зон Екатеринбурга. Презентацию благоустройства парка Чкалова и сквера на улице Титова представила председатель комитета благоустройства города Тамара Благодаткова,



По ее словам, в парке имени Чкалова требуется обновить дорожно-тропиночную сеть, установить элементы освещения, заменить малые архитектурные формы. Также необходимо оборудовать игровые площадки для детей разного возраста, поставить новые скамейки и урны.



«По эскизу в парке предлагается выполнить комплексное благоустройство: ремонт и устройство тротуаров из асфальтобетона, одну из тропинок из песчаного покрытия. Вдоль основных транзитных путей появится освещение. На детской площадке планируется установить новые игровые комплексы и покрытие из наливного резинного материала, а зона воркаута будет дополнена новыми элементами. Проектом также предусмотрена территория для выгула собак и зона для тихого отдыха», — рассказала председатель комитета благоустройства Екатеринбурга.



Сквер на улице Титова, по словам Тамары Благодатковой, сегодня не имеет достаточного количества урн и скамеек. Здесь также требуется обновление детской площадки и замена дорожного покрытия. По проекту в парке будет установлено наружное освещение вдоль центрального тротуара и все необходимые элементы благоустройства.







На участке между улицами Ферганской и Сухоложской планируется устроить зону для выгула собак, а на территории, ведущей от улицы Сухоложской до Братской, появится детская площадка с резиновым покрытием и игровыми комплексами. Также здесь можно будет заняться воркаутом.



Напомним, что 15 апреля 2023 года стартует рейтинговое голосование, в ходе которого жители Екатеринбурга решат, какая из общественных территорий будет благоустроена в 2024 году. В шорт-лист вошли пять объектов: парк имени В. П. Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Ф. Энгельса. Эскизы благоустройства для парка 50-летия ВЛКСМ и сада Энгельса были разработаны ранее, а летний парк «Уралмаш» для реализации проекта благоустройства в конце прошлого года был передан в пользование ЦПКиО им. В. В. Маяковского.



Выбрать одну из рекреационных зон можно будет до 30 мая 2023 года. Проект, набравший наибольшее количество голосов жителей Екатеринбурга, будет благоустроен в порядке первой очереди уже в 2024 году.



Кураторами общественных территорий были назначены депутаты Екатеринбургской городской думы: Елена Бондаренко для парка имени Чкалова, Дмитрий Сергин для сквера на улице Титова, Александр Журавлев для парка имени 50-летия ВЛКСМ. Также в число кураторов вошел директор Центра культуры «Орджоникидзевский» Сергей Борисов для летнего парка «Уралмаш», а работу в парке имени Энгельса будет контролировать секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» по городу Екатеринбургу Александр Сизиков.



Напомним, что итоги сбора предложений горожан о выборе объектов для первоочередного благоустройства в 2024 году были подведены в Екатеринбурге в январе этого года. По словам Тамары Благодатковой, власти города ожидали, что в опросе примет участие большее количество горожан.



«Сбор предложений от горожан начался 15 декабря 2022 года и закончился 16 декабря 2023 года. В сборе предложений поучаствовало 29 тыс. 323 горожанина. Это хороший результат, но нам казалось, что можно участвовать более активно, чтобы мы могли узнать мнение большего количества жителей города. Тем не менее это хороший отклик, и радует то, что есть территории, которые набирают много голосов. Значит, эти пространства важны для тех, кто рядом живет, работает или учится», — рассказала спикер.



Согласно итогам, больше всего голосов — 46,2% — набрал парк им. Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе. На втором месте с незначительным отрывом, 43,4% голосов, расположился парк 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе, также известный горожанам как «Собачий парк».



Пятерку замыкают летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе с 4,6% голосов, сквер по улице Титова в Чкаловском районе, набравший 1,1% голосов (315), и парк им. Ф. Энгельса в Октябрьском районе с 1,1% голосов (310).



Помимо основных вариантов, предложенных на выбор, респонденты могли внести и свои предложения. Тамара Благодаткова отметила, что наибольшее количество голосов в категории «Другие варианты» было отдано за парк Компрессорного завода и парк Архипова на улице Бардина.



Мероприятия по благоустройству общественных территорий в уральской столице проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году во всероссийском голосовании за объекты благоустройства 2023 года в Свердловской области участие приняли более 708 тыс. жителей. В Екатеринбурге в лидеры вышли два объекта: вторая очередь Преображенского парка в Академическом и летний парк «Уралмаш».



А в конце осени прошлого года была открыта первая очередь Преображенского парка. Объект стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства 2022 года.