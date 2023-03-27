Муниципальная общественная комиссия утвердила эскизы благоустройства двух рекреационных зон Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Эксперты муниципальной общественной комиссии утвердили эскизы благоустройства двух рекреационных зон Екатеринбурга. Презентацию благоустройства парка Чкалова и сквера на улице Титова представила председатель комитета благоустройства города Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тамара Благодаткова отметила, что в парке имени Чкалова требуется обновить дорожно-тропиночную сеть, установить элементы освещения, заменить малые архитектурные формы. Также необходимо оборудовать игровые площадки для детей разного возраста, поставить новые скамейки и урны.
Для благоустройства сквера на улице Титова необходимо решить схожие задачи: увеличить количество МАФов, обновить детскую площадку, обеспечить освещение.
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