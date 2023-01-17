Тамара Благодаткова: Мнение горожан важно, и мы будем его учитывать

О ходе выбора общественных территорий для первоочередного благоустройства в 2024 году рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



— Тамара Сайдалиевна, расскажите, сколько человек приняло участие в сборе предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году?



— Сбор предложений от горожан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» начался 15 декабря 2022 года и закончился 16 января 2023 года. За это время в опросе приняло участие 29 тыс. 323 жителя Екатеринбурга. Это хороший показатель, но мы подумали, что люди могли бы участвовать более активно. Ведь только благодаря их отклику мы можем узнать, какие территории в городе, по их мнению, следует благоустроить, что необходимо улучшить. Тем не менее результат был получен хороший. Радует, что по итогам опроса был выявлен ряд объектов, которые набрали много голосов. Значит, эти территории важны для тех, кто рядом живет, работает или учится.



— На голосование горожанам был предложен ряд территорий, которые требуют благоустройства. Как происходит отбор локаций для опроса?



— Варианты, которые мы предложили горожанам, были выбраны муниципальной комиссией исходя из прежних обращений жителей Екатеринбурга. В отборе объектов также принимали участие специалисты из комитета благоустройства и представители администрации районов. Они работают на местах и хорошо знают, что необходимо улучшить на их территории в первоочередном порядке, особенно когда речь идет о зеленых зонах. Однако и мнение горожан играет важную роль при отборе «кандидатов» на голосование: где людям интересно отдыхать, куда горожане ходят чаще всего, что нужно привести в порядок в этих локациях.



— У участников опроса была возможность предложить свои варианты. Какие объекты чаще всего упоминались?



— В общей сложности горожане предложили 556 вариантов общественных зон для благоустройства. Одним из лидеров среди них стал парк Компрессорного завода. Эта большая территория частично является естественной, природной и была приспособлена для отдыха населения. Поселок Компрессорного завода сейчас активно развивается, там идет многоэтажная застройка. Людям нужно где-то отдыхать, при этом не уезжая далеко от дома. И рядом есть территория, которую необходимо привести в порядок, улучшить. Еще одним лидером среди пожеланий горожан стал Парк имени К.Е. Архипова на улице Бардина. Мы обязательно учтем мнение жителей Екатеринбурга, когда будем планировать работы по улучшению рекреационных зон.



— Какие объекты благоустройства лидируют по итогам опроса?



— На первом месте с 46,2% голосов расположился Парк имени В. П. Чкалова, его выбрали 13,5 тыс. опрошенных. Эта территория расположена в Чкаловском районе, в квадрате улицы Патриса Лумумбы — переулка Коллективного — улицы Газетной — переулка Сухумского. Это хороший большой парк, который был благоустроен очень давно, возможно, с началом застройки этой территории. На протяжении многих лет эту рекреационную зону поддерживали в надлежащем виде, но дополнительных вложений в парк не было.



Второе место занял Парк имени 50-летия ВЛКСМ. Он набрал 43,4% голосов (12,7 тыс.). Парк занимает площадь в 15 га и расположен в квартале улиц Шаумяна — Ясная — Чкалова. Жителям Екатеринбурга он также известен как «Собачий парк». Сегодня эта территория находится в лучшем состоянии, чем прежде. Сейчас там есть зоны для отдыха людей и места для прогулок с животными. Однако он требует благоустройства: горожане предлагают сделать там площадки для занятий спортом, а также в нем требуется провести освещение. Замечу, что для этой территории у нас уже готова проектная документация, поскольку вопрос ее благоустройства поднимался не раз.



— Какие еще территории вошли в пятерку лидеров?



— Третье место по результатам опроса горожан занял летний парк «Уралмаш»: он набрал 1,3 тыс. голосов, что составило 4,6% от общего числа. И появились еще два кандидата, которые вошли в шорт-лист. Один из них — сквер по улице Титова, набравший 1,1% голосов (315). Он находится между улицами Братской и Ферганской и пользуется популярностью у горожан как транзит, потому что по скверу идти удобнее, чем вдоль дороги. Кроме того, рядом находятся школы, и дети после уроков часто собираются в этом сквере. Но там нет ничего, кроме малочисленных скамеек: ни площадок для отдыха, ни освещения.



И замыкает пятерку Парк имени Ф. Энгельса. Он получил 310 голосов, что составило 1% от общего числа проголосовавших. Очень жаль, что этот парк каждый раз набирает мало голосов, хотя жители часто пишут обращения о том, что его необходимо благоустроить. Однако проектную документацию по нему мы уже разрабатываем.



— Когда пройдет рейтинговое голосование?



— Рейтинговое голосование будет проходить в Екатеринбурге с 15 апреля по 30 мая 2023 года. Из пяти объектов горожане должны будут выбрать один, который будет благоустроен в первоочередном порядке в 2024 году. Но до того, как стартует голосование, мы должны будем разработать концепции благоустройства по всем номинантам. Для Парка имени 50-летия ВЛКСМ, летнего парка «Уралмаш» и Парка имени Ф. Энгельса проектная документация уже готова, а для двух других кандидатов она будет разработана в скором времени.



— Что будет с остальными предложениями, которые поступили от горожан?



— По некоторым из них мы проведем дополнительную работу, будем искать иные варианты решения задачи. Так было, например, с парком, расположенным между улицами Бардина — Чкалова — Громова. Горожане неоднократно обращались к нам с просьбой благоустроить его, потому что там ничего не было. И мы нашли способ привести его в порядок другим образом. В рамках бюджетного финансирования выполнили полностью освещение в парке, привлекли спонсоров, которые обустроили там спортивную площадку. Сейчас работаем над поиском возможностей для улучшения детской площадки. Поэтому с территориями, которые предложили благоустроить горожане, мы будем работать различными способами. Мы не бросим эти объекты, поскольку мнение горожан важно учесть.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга