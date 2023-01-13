Парки в очереди

В Екатеринбурге подведены предварительные итоги сбора предложений горожан о выборе объектов для первоочередного благоустройства в 2024 году. О парках, ставших лидерами голосования, в ходе брифинга рассказала представитель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.



По ее словам, власти города ожидали, что в опросе примет участие большее количество горожан. Однако и те результаты, которые были получены при подведении предварительных итогов, показали, что для жителей Екатеринбурга тема благоустройства парков важна.



«Сбор предложений от горожан начался 15 декабря 2022 года и закончился 16 декабря 2023 года. В сборе предложений поучаствовало 29 тыс. 323 горожанина. Это хороший результат, но нам казалось, что можно участвовать более активно, чтобы мы могли узнать мнение большего количества жителей города. Тем не менее это очень хороший отклик, и радует то, что есть территории, которые набирают много голосов. Значит, эти пространства важны для тех, кто рядом живет, работает или учится», — рассказала спикер.







Согласно предварительным итогам, больше всего голосов — 46,2% — набрал парк им. Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе. На втором месте с незначительным отрывом, 43,4% голосов, расположился парк 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе, также известный горожанам как «Собачий парк».



Пятерку замыкают летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе с 4,6% голосов, сквер по улице Титова в Чкаловском районе, набравший 1,1%, или 315 голосов, и парк им. Ф. Энгельса в Октябрьском районе с 1,1%, или 310 голосами.



Помимо основных вариантов, предложенных на выбор, респонденты могли внести и свои предложения. Тамара Благодаткова отметила, что наибольшее количество голосов в категории «Другие варианты» было отдано за парк Компрессорного завода и парк Архипова на улице Бардина.



«Нас порадовало, что жители микрорайона Компрессорный активно продвигали Парк Компрессорного завода. Это очень большая природная территория, которая частично была приспособлена для отдыха населения. Мы понимаем, что поселок Компрессорного завода сейчас активно развивается, там идет многоэтажная застройка. Людям где-то нужно отдыхать, при этом никуда не выезжая. И рядом есть территория, которую необходимо благоустроить. Также очень много предложений по-прежнему мы получаем по поводу парка Архипова на улице Бардина», — рассказала представитель комитета благоустройства администрации города.



Следующим этапом выбора ключевого объекта, благоустройством которого власти Екатеринбурга займутся в 2024 году, станет рейтинговое голосование, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая 2023 года. К моменту его начала администрация города должна будет подготовить эскизные проекты благоустройства пяти лидеров только что завершившегося опроса. При этом Тамара Благодаткова отметила, что для двух объектов проекты благоустройства уже есть.



«Мы должны разработать проекты по тем объектам, которые вошли в шорт-лист: хотя бы небольшие предложения в виде эскизов и концепций о том, как мы видим развитие этих территорий. По некоторым они уже есть, например, по парку 50-летия ВЛКСМ и по саду Энгельса. Для остальных у нас еще есть немного времени, чтобы при голосовании предложить жителям варианты благоустройства», — добавила Т. Благодаткова.



Проект, набравший наибольшее количество голосов жителей Екатеринбурга, будет благоустроен в порядке первой очереди уже в 2024 году.



Напомним, что мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году во всероссийском голосовании за объекты благоустройства 2023 года в Свердловской области участие приняли более 708 тыс. жителей. В Екатеринбурге в лидеры вышли два объекта: вторая очередь Преображенского парка в Академическом и летний парк «Уралмаш».



А в конце осени прошлого года была открыта первая очередь Преображенского парка. Объект стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства 2022 года.