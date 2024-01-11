Подготовка к благоустройству

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовала подготовка к проведению всероссийского голосования за объекты благоустройства, которые будут приведены в порядок в 2025 году. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В срок до 1 февраля 2024 года в регионе на основании предложений свердловчан будет составлен список площадок, которые будут выставлены на рейтинговое голосование.«В предстоящей кампании будут выбираться объекты для благоустройства на 2025 год. Сейчас готовится официальный комплект документов, в том числе «дорожная карта», по организации проведения голосования», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.В предварительном, а также в основном голосовании смогут принять участие свердловчане в возрасте старше 14 лет, проживающие в муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тыс. человек, а также на территории 55 муниципалитетов, в состав которых входят города и моногорода. Для участия в голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденный аккаунт на платформе «Госуслуги». Там же в специальном разделе можно будет отдать свой голос за один из объектов на стадии сбора предложений или написать свой вариант. В процессе рейтингового голосования необходимо будет выбрать одну из площадок в утвержденном списке.Сбор предложений за объекты благоустройства начнется 15 января и продлится до 28 января 2024 года.Председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что в этом году руководством уральской столицы было принято решение, что по итогам сбора предложений на рейтинговое голосование будет выставлено восемь общественных территорий (по числу районов города).«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет проводиться сбор предложений от жителей Екатеринбурга о том, какие объекты, по их мнению, необходимо благоустроить или создать в городе в 2025 году. Уже сформирован пул объектов, запросы на благоустройство которых регулярно поступают от горожан. В этом году будет сформирован список из восьми объектов, которые будут выставлены на рейтинговое голосование — по одному от каждого района города. Для этого необходимо, чтобы жители всех районов города активно участвовали в сборе предложений», — рассказала Тамара Благодаткова.Жители Екатеринбурга смогут принять участие в предварительном голосовании не только в разделе «Сбор предложений» на платформе «Госуслуги», но и на сайте екатеринбург.рф, авторизовавшись через «Госуслуги».Рейтинговое голосование пройдет на этих же платформах в период с 15 марта по 30 апреля 2024 года.Напомним, что в 2023 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено всего 60 объектов.Так, специалисты завершили комплексное благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге. Небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны здесь связали единой сетью весь район и сформировали места для отдыха и прогулок. Кроме того, в зеленую зону были вписаны детские площадки. На территории было высажено около 300 деревьев, более 10 тыс. кустарников, свыше 5,3 тыс. растений и более 4,4 тыс. цветников, которые для формирования комфортного пространства были высажены в несколько ярусов. В парке появились деревянные шезлонги и более 100 скамеек, были обустроены места для велопарковок и колясок. За проект благоустройства этой общественной территории отдали свои голоса порядка 70 тыс. жителей Екатеринбурга.Помимо этого, в городском округе Пелым был завершен проект по благоустройству общественной территории «Площадь Солнца». При поддержке губернатора Евгения Куйвашева на участке, который ранее был заболочен, появилась современная общественная территория. Общая стоимость работ составила 26,5 млн руб. Сейчас «Площадь Солнца» включает в себя три зоны: главную площадку, спортивную, а также площадку для волейбола и баскетбола. Всю благоустроенную территорию охватывает беговая дорожка с бесшовным резиновым покрытием. Также здесь появились зеленые зоны.В Краснотурьинске строители провели благоустройство «Тихомировского парка», который был разбит более 60 лет назад. Работы по модернизации пространства проходили в три этапа с 2021 года. Общая стоимость проекта составила более 90,6 млн руб. В парке появились гранитные аллеи, тропинки, обновлено асфальтовое покрытие, высажены деревья и кустарники. Территория была разделена на зоны тихого и активного отдыха, также отдельно были обустроены площадки для детей и занятий спортом.Стоит добавить, что в 2023 году Свердловская область заняла первое место среди других регионов РФ во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по абсолютному числу отданных голосов и вошла в топ-5 по числу проголосовавших на портале «Госуслуги». Свои голоса за объекты благоустройства отдали свыше 816 тыс. свердловчан. В общей сложности на выбор жителей было представлено 149 площадок.